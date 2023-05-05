امتحانات الفصل الدراسي الثاني بالغربية.. عقوبات رادعة ورسائل لأولياء الأمور

أكد ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، على ضرورة عدم حيازة الهاتف المحمول خلال أداء جميع الامتحانات العامة والمحلية والنقل، وذلك تجنباً للآثار السلبية والعقوبات المترتبة على ذلك، موجهاً رسالته إلى جميع الطلاب، وأولياء الأمور.

عقوبة رادعة

وقد شدد «حسن» على الآثار السلبية والعقوبات المترتبة على الغش، أو الشروع فيه، وتسريب الامتحانات بأي طريقة، وحيازة المحمول أو أي وسيلة تكنولوجية من هدفها الغش، مؤكداً أن حيازة الطالب للهاتف المحمول حتى ولو كان مغلقاً أثناء أداء الامتحان يؤدي إلى إلغاء امتحان الطالب، فضلاً عن أي محاولة للغش، أو الشروع فيه، أو الاستفادة منه، أو المساعدة عليه، أو تسريب الامتحانات بأي طريقة كانت من هدفها إفشاء سرية الامتحان أثناء أو قبل سبره، يؤدي إلى إلغاء امتحان الطالب في جميع المواد ويعتبر راسبا فيها.

الحبس والغرامة

وأضاف وكيل الوزارة، ويعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد عن مائتي ألف جنيه، كل من أذاع أو طبع أو نشر أو روج أسئلة بأي وسيلة، أسئلة الامتحانات أو أجوبتها سواء في الامتحانات العامة أو المحلية أو النقل، ويعاقب على الشروع في طباعة أو نشر أو إذاعة أو الترويج لأسئلة الامتحانات أو أجوبتها بالحبس مدة لا تقل عن (سنة) وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

رسالة إلي أولياء الأمور

وقد أهاب وكيل الوزارة، بأولياء أمور الطلاب، والمعلمين، والطلاب، بضرورة الالتزام بضوابط الامتحانات وعدم الانسياق وراء أي فعل أو اتجاه يضر بهم ويؤثر سلبا على مستقبلهم، ومستقبل أبنائهم.

وفي ختام رسالته، قدم وكيل الوزارة الشكر لجميع العاملين والمعلمين وأولياء الأمور، الذين يقدمون الدعم لإنجاح الامتحانات والحفاظ على سريتها، وحسن سيرها، لضمان مستقبل أبنائنا الطلاب، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بينهم، مع أطيب الأمنيات بالنجاح والتوفيق.