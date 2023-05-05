5 دول بتذاكر طيران مخفضة 25%.. اعرف شروط الاستفادة بالخصم

تحتفل الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران بالذكرى الـ91 على تأسيسها، وضمن احتفالاتها تقدم خصومات على بعض تذاكر رحلات الطيران بنسبة 25% على جميع التذاكر الدولية من الدرجة الاقتصادية.

وتستعرض «الوطن» الرحلات التي يشملها العرض، وشروط الحصول عليه، وفقًا لما أعلنته مصر للطيران.

الوجهات الدولية التي يشملها العرض

1- أسمرة - القاهرة، وتبدأ من 530 دولارا.

2- دوالا - القاهرة، وتبدأ من 582 دولارا.

3- غنتي- كامبالا- القاهرة، وتبدأ من 543 دولارا.

4- جوبا- القاهرة، وتبدأ من 669 دولارا.

5- كيجالي - القاهرة، وتبدأ من 435 دولارا.

المدة المحددة للعرض

- تاريخ البيع حتى 14 مايو، وتاريخ السفر حتى 31 مايو، وتطبق الشروط والأحكام، وجدة والمدينة المنورة والرحلات الداخلية، لا تدخل ضمن العرض.

- عدد المقاعد المتاحة محدودة.

- يسري السعر على رحلات الذهاب والعودة، ويشمل الضرائب.

- هذا العرض للدرجة السياحية فقط.

- يخضع العرض لبعض القيود، ويُعَد محدودًا بعدد المقاعد المتوفرة في الدرجة المخصصة للعرض

- يرجى مراجعة الشروط والأحكام أثناء الحجز.

مواعيد التواصل مع شركة مصر للطيران

وللتواصل مع الشركة لحجز تذاكر الطيران، أوضحت الشركة أنه يتعذر استقبال المكالمات في بعض الأوقات حرصًا منها على تحسين الخدمة المقدمة من خلال مركز اتصالات مصر للطيران EGYPTAIR Call Center، وذلك على النحو التالي:

1- يوم الجمعة الموافق 2023/5/5 بدءًا من الساعة 8 صباحًا حتى 3 عصرا.

2- يوم الجمعة الموافق 2023/5/12 بدءًا من الساعة 8 صباحًا حتى 3 عصرا.

3- يوم الجمعة الموافق 2023/5/19 بدءًا من الساعة 8 صباحًا حتى 3 عصرا.

وذلك نظرًا لتنفيذ بعض أعمال الصيانة الدورية، وتعود الخدمة إلى العمل بشكل طبيعي على مدار ساعات يوم الجمعة من بعد الثالثة عصرا، وتكون منتظمة طوال أيام الأسبوع.