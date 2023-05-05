إصابة 4 أشخاص بحادث انقلاب سيارة في العلمين

أصيب 4 أشخاص بإصابات متفرقة في الجسم إثر وقوع حادث انقلاب سيارة على طريق العلمين مطار العلمين الدولي، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتقديم الإسعافات الأولية وجرى نقل المصابين إلى المستشفى، وأخطرت شرطة تأمين الطريق الدولي وقسم شرطة العلمين إخطار اللواء السيد سلطان مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح بالحادث.

أسماء وحالات مصابين حادث العلمين

واستقبل مستشفى الضبعة المركزي، اليوم مصابين حادث سيارة طريق مطار العلمين الدولي وننشر الأسماء والحالات وهم وليد عبد العال 51 سنة من القاهرة ويعاني من كدمات متفرقة بالجسم، وصلاح محمد رشاد 52 سنة يعاني من اشتباه كسر بالزراع الأيسر، وصديق صلاح محمد رشاد 24 سنة من القاهرة مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ومحمد مغربي توسي 41 القاهرة كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وجاري استكمال الرعاية الطبية العاجلة لهم من خلال فريق الانتشار السريع بقسم الاستقبال والطوارىء بالمستشفى لحين تماثلهم للشفاء.

الشرطة تفحص الحادث

وانتقلت شرطة تأمين طريق العلمين في الساحل الشمالي إلى موقع الحادث وجاري الفحص للتعرف على أسباب وقوعه والكشف عن ملابساته ورفع تقرير شامل إلى جهات التحقيق.