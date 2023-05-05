حزب «حقوق الإنسان والمواطنة»: الحوار الوطني سيضع حلولا قابلة للتحقيق

قال المستشار جمال التهامي، رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة، إن الحوار الوطني حرك المياه الراكدة، والجماهير تعلق على الحوار الوطني طموحات وآمال كبيرة، وبالتالي يجب على الأحزاب الإقبال على الحوار الوطني بشكل كبير نتيجة لطلب الجماهير.

اجتماعات سياسية بين الأحزاب

وأضاف «التهامي»، خلال مداخلة هاتفية على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن الحوار الوطني حدث من القاعدة للقمة، أي من القرى والمراكز والمحافظات، وجرى إجراء اجتماعات سياسية بين الأحزاب وبعضها البعض بالتشاور.

وأشار إلى أن الحوار الوطني يهم المواطن المصري، والشعب يعلق طموحات كبيرة وبالتالي يجب دراسة كل القضايا ووضع حلول قابلة للتحقيق والتنفيذ.

الجلسة الافتتاحية مبشرة للآمال

ولفت إلى أن الجلسة الافتتاحية كانت مبشرة بالآمال، ولم توضع بها خطوط حمراء أو سقف لمناقشة أي قضية من القضايا، وحضرها كل القوى الوطنية، وفي انتظار اجتماع اللجان المزمع عقدها الأحد يوم 14 مايو الجاري.

وأوضح أنه ستتم مناقشة جميع الأوراق التي قدمها الحزب في الثلاثة محاور السياسي والاقتصادي والمجتمعي، ولدى الحزب حلول لبعض القضايا مقترحة وستعرض وسيجرى التوافق عليها من قبل القوى السياسية الحاضرة.