حزب «الإصلاح والنهضة»: الحوار الوطني أحد موجات ثورة 30 يونيو

قال هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إن الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني تشبه ما حدث منذ 10 سنوات في 30 يونيو، حيث الجميع يتوحد على هدف واحد خلف القيادة السياسية التي قادت الجميع نحو لحظة مهمة.

الاستبشار بالحوار الوطني

وأضاف «عبد العزيز»، خلال مداخلة هاتفية على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، «نستبشر بهذه اللحظة مثلما استبشرنا في 30 يونيو، عندما عادت مصر لكل المصريين».

وأشار إلى أن الجلسة الافتتاحية بدأت بتوجيهات من الرئيس السيسي، والذي يعد الراعي الأول لهذا الحوار، لافتا إلى أن الحوار الوطني يعد موجة ثانية من موجات 30 يونيو والتي تقودنا للجمهورية الجديدة.

وأوضح أنه يجب الالتفاف حول الدولة الوطنية والقيادة بتشكيل دولة حديثة لها آمال وأحلام، والمواطن هو من يرسم هذه الصورة إلى جانب مؤسسات الدولة والقيادة السياسية التي عبرت بنا إلى بر الأمان.

التعامل بجرأة للمشكلات

ولفت إلى أنه سيتم التعامل بجرأة للمشكلات وطرحها على مائدة الحوار الوطني، ويجب إنجاح الحوار ومساعي الرئيس السيسي.