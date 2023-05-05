إصابة 4 سيدات بسبب عطل في أسانسير بالهرم.. سقط من الطابق العاشر

أصيبت 4 سيدات بسحجات وكدمات متفرقة في الجسم، ونُقلن إلى مستشفى الهرم لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة، وأُحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تفاصيل الواقعة

وتلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارًا من العميد علي عبدالرحمن رئيس قطاع الغرب، بتلقيه بلاغًا من مستشفى الهرم بوصول 4 سيدات مصابات بكدمات وسحجات متفرقة في الجسم.

وتبين من الفحص أنهن في أثناء استقلالهن الأسانسير من الدور العاشر إلى الأرضي حدث عطل في فرامل المصعد، ما تسبب في نزوله للطابق الأرضي سريعا، وأسفر عنه إصابتهم، ونُقلن إلى مستشفى الهرم لتلقي العلاج.

ولم يتهمن أحدًا بشيء، وتحرر محضر بالواقعة، وأحاله المقدّم أحمد عصام رئيس مباحث الهرم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.