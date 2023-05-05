ضفدع نادر أُطلق عليه اسم الملك تشارلز الثالث.. تعرف عليه

وسط أخبار ومنشورات وسائل التواصل حول استعدادات المملكة المتحدة للاحتفال بتتويج الملك تشارلز الثالث وزوجته كاميلا شاند في كنيسة وستمنستر بالعاصمة لندن، غدا السبت، وسط حضور أكثر من 2000 شخص من مختلف دول العالم، كشف الموقع الرسمي للعائلة المالكة البريطانية، عن أنواع الضفادع النادرة التي سُميت على اسم الملك تشارلز.

Recognising his work towards conservation, a group called Amphibian Ark (whose aim is to ensure the survival of amphibious species) named a recently discovered frog species after our King! It's name is ‘Hyloscirtus Princecharlesi', meaning Prince Charles Stream Tree Frog. pic.twitter.com/AbS0E9CcSx — Poplar Nurseries Ltd (@PoplarNurseries) May 4, 2023

أنواع نادرة من الضفادع يطلق عليها اسم الملك تشارلز

ووفقا للموقع، فإن تلك الضفادع النادرة أطلق عليها اسم تشارلز نيابة عن الملك تشارلز Prince Charles Magnificent Tree Frog، حيث أطلق عليها اسم تشارلز في عام 2008، لتكريم الملك تشارلز الثالث في ذلك الوقت، لدعمه الدائم في الدفاع عن أنشطة الغابات.

صفات الضفدع النادر

ووصف الموقع الضفدع، بأنه أحد البرمائيات لونه بني وله بقع برتقالية كبيرة في جميع أنحاء جسمه، حيث اكتشفه الدكتور لويس كولوما، وهو عالم إكوادوري، من بين عينات جمعت لمتحف وجرى العثور عليها في الإكوادور لأول مرة.

وتشهد المملكة المتحدة استعدادات مكثفة على قدم وساق لمواسم تتويج الملك تشارلز الثالث، حيث تزينت شوارع لندن بالأعلام الملونة، وجرى تجهيز الميادين، لعطلة نهاية أسبوع التى تشمل العديد من الفعاليات المجتمعية ووجبات الطعام، وفقا لما نشرته وكالة الأنباء الأوروبية.