ضفدع نادر أُطلق عليه اسم الملك تشارلز الثالث.. تعرف عليه

وسط أخبار ومنشورات وسائل التواصل حول استعدادات المملكة المتحدة للاحتفال بتتويج الملك تشارلز الثالث وزوجته كاميلا شاند في كنيسة وستمنستر بالعاصمة لندن، غدا السبت، وسط حضور أكثر من 2000 شخص من مختلف دول العالم، كشف الموقع الرسمي للعائلة المالكة البريطانية، عن أنواع الضفادع النادرة التي سُميت على اسم الملك تشارلز.

Recognising his work towards conservation, a group called Amphibian Ark (whose aim is to ensure the survival of amphibious species) named a recently discovered frog species after our King! It's name is ‘Hyloscirtus Princecharlesi', meaning Prince Charles Stream Tree Frog. pic.twitter.com/AbS0E9CcSx