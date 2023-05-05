3 انخفاضات متتالية.. كم خسر سعر الذهب خلال 48 ساعة؟

قال لطفي محمد نائب رئيس شعبة الذهب في تصريحات لـ«الوطن» إن أسعار الذهب تشهد الفترة الحالية انخفاضا ملحوظا وصل خلال 48 ساعة إلى 15 جنيها وذلك داخل محلات الصاغة بدون مصنعية وضريبة.

سبب تراجع أسعار الذهب

وأضاف محمد أن الأيام الماضية وبالاخص مع انتهاء شهر رمضان المبارك وبداية عيد الفطر المبارك شهدت محلات الصاغة إقبالاً على شراء الذهب من جانب المقبلين على الزواج كما ازداد الأقبال أيضا على شراء الجنيهات والسبائك.

وأكد نائب رئيس شعبة الذهب أن إقبال المواطنين على شراء الجنيهات والسبائك الفترة الماضية يرجع إلي إعتقادهم أنهم أفضل استثمار في الوقت الراهن ولكن يشهد السوق الحلي حاليا تراجعا ملحوظا على شراء السبائك والجنيهات، ما ساهم في إنخفاض الأسعار.

أسعار الذهب اليوم

وأوضح لطفي محمد أن سعر جرام الذهب عيار 21 يسجل اليوم داخل محلات الصاغة بدون وضريبة 2635 جنيهًا وعيار 24 يسجل 3022 جنيهًا بينما يبلغ سعر عيار 18 اليوم 2258 جنيهًا.

وتابع أن سعر جرام الذهب عيار 14 يسجل 1761 جنيهًا وعيار 12 يبلغ داخل محلات الصاغة بدون مصنعية وضريبة 1511 جنيهًا للشراء فيما يسجل سعر جنيه الذهب 21080 جنيها.