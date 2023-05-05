تراجع أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم.. عيار 21 يسجل 2635 جنيها

قال عمرو المغربي، عضو شعبة الذهب والمجوهرات في غرفة القاهرة التجارية، لـ«الوطن»، إنّ أسعار الذهب في مصر الفترة الحالية تشهد تراجعًا ملحوظًا داخل محلات الصاغة من دون مصنعية وضريبة، إذ تراجعت الأسعار في منتصف تعاملات اليوم مقارنة بأسعار الصباح وأمس بنحو 10 جنيهات.

سعر جرام الذهب عيار 21

وأضاف المغربي، أنّ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا يسجل في منتصف تعاملات اليوم 2635 جنيهًا، كما يسجل عيار 24 اليوم 3022 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

وأوضح عضو شعبة الذهب والمجوهرات بغرفة القاهرة التجارية، أنّ سعر جرام الذهب عيار 18 يسجل داخل محلات الصاغة دون مصنعية نحو 2258 جنيهًا، فيما يسجل عيار 22 اليوم 2771 جنيهًا.

أسعار الذهب في مصر

وتابع بأنّ سعر جرام الذهب عيار 14 يبلغ داخل محلات الصاغة نحو 1761 جنيهًا، وعيار 12 يسجل 1511 جنيهًا.

سعر جنيه الذهب

وأشار عمرو المغربي إلى أنّ سعر جنيه الذهب سجل، اليوم، تراجعًا ملحوظًا في منتصف تعاملات اليوم حيث يبلغ 21 ألفًا و80 جنيها والأونصة تسجل 94 ألفًا و11 جنيها.