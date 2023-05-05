مقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني: استمعنا لمطالب الطلاب بالمدارس والجامعات

قال النائب أحمد فتحي، مقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني وعضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن لجنة الشباب عملت على مدار الشهور الماضية لسماع ما يحتاجه شباب الجامعات والمدارس والأندية والقهاوي من الحوار الوطني.

مطالب الشباب للحوار الوطني

وأضاف «فتحي»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «اليوم»، المذاع على قناة «dmc»، وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، أن مطالب الشباب تتمثل في دعم اتحاد الطلاب والأنشطة الطلابية ودعم الأشخاص ذوي الإعاقة داخل المدارس والجامعات، وملف البطالة وريادة الأعمال، وملف الشباب الدارسين في الخارج، بجانب ملف الرياضة في مصر.

وأوضح أن الشباب تحدث أيضا حول التمكين السياسي والمجتمعي، والذي لن يحدث إلا من خلال تدريب وتأهيل قائد مجتمعي أو سياسي من خلال اتحادات الطلاب، والتي تعاني من مشكلات كثيرة داخل الجامعات والمدارس، فيما يتعلق باللائحة الخاصة بالقانون ومواد القانون وتطبيقه على أرض الواقع.

توصية من كل لجنة

ولفت إلى أن كل لجنة من لجان الحوار الوطني ستخرج منها توصية لرفعها للأمانة الفنية ومجلس الأمناء لتقديمها للرئيس السيسي خلال الفترة المقبلة.