«الكشكي»: مجلس أمناء الحوار الوطني فك غربة الأطياف السياسية

قال جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إنه منذ إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي مبادرة الحوار الوطني وحتى 3 مايو الجاري، شهدت هذه المدة تفاصيل كثيرة للغاية، بعضها معلن وغير معلن، واختلافات وتبادل لوجهات النظر من ألوان وأطياف سياسية متعددة.

ميراث متراكم من الاختلاف

وأضاف «الكشكي»، خلال لقاء ببرنامج «الحوار الوطني»، على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن مجلس الأمناء يضم مختلف الأطياف السياسية، وفي نفس الوقت لم يجلسوا معا منذ سنوات طويلة حتى من قبل 2011، وبالتالي هو ميراث متراكم من الاختلاف، وفك هذه الغربة من خلال مجلس الأمناء يعد مكسب كبير على مشوار الوصول إلى الحوار الوطني.

وأشار إلى أنه إذا لم يحدث هذا التقارب والتوافق على طاولة مجلس الأمناء ما كان لنا أن نصل إلى الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني.

الفاصل بين الموضوعات والملفات

ولفت إلى أن هناك تباينا في كثير من الموضوعات والملفات، وكل طرف يريد تحقيق ما يريد أن يحققه، ولكن الفاصل هنا هو الواقع.

وأوضح أن الحوار الوطني بات رقما مهما لدى يقين كل الأطراف السياسية في مجلس الأمناء، وخطوة مهمة في سبيل العبور إلى مستقبل أفضل.