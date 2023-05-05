تفريغ كاميرات المراقبة لكشف غموض مصرع شاب سقط من عقار بالساحل

قررت النيابة العامة التحفظ على كاميرات المراقبة في محيط عقار شاب سقط من بلكونة منزله وتوفي في الحال، تمهيدا لتفريغها لكشف غموض الواقعة، كما استعجلت النيابة العامة تقرير الصفة التشريحية الخاص بسبب الوفاة، وطلبت النيابة العامة من المباحث سرعة تحرياتها النهائية حول الواقعة.

الشاب وصل إلى المستشفى جثة هامدة

تلقى مأمور قسم شرطة الساحل إخطارا من أحد المستشفيات بدائرة قسم الشرطة يفيد بوصول شاب جثة هامدة بادعاء السقوط من علو، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب في العقد الثالث من العمر ويرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية، كما تبين إصابته بكسور في أنحاء متفرقة من الجسم ونزيف داخلي، وكشفت التحريات بأن الشاب سقط من بلكونة منزله في العقار محل الواقعة.

نقل الجثة لمشرحة زينهم

وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، كما طلبت استدعاء أسرته لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها.