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مقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني: تلقينا أفكارا كثيرة ستخرج للنور قريبا

كتب:

محمد عزالدين
08:28 م | الجمعة 05 مايو 2023
النائب أحمد فتحي

النائب أحمد فتحي

قال النائب أحمد فتحي وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، ومقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني، إن اللجنة زارت 108 جامعات بين جامعات حكومية وأهلية وخاصة ومعاهد لسماع صوت الطلاب وما يحتاجونه من لجنة الشباب بالحوار الوطني.

لدينا شباب مشرف ولديه فكر

وأضاف «فتحي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «السلطة التشريعية»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»،: «تلقينا أفكارا كثيرة من الشباب وستخرج للنور خلال الفترة القادمة، ولدينا شباب مشرف ولديه فكر ولكن كان يحتاج من يستمع إليه».

وواصل: «مطالب الشباب تتمثل في دعم اتحاد الطلاب والأنشطة الطلابية ودعم الأشخاص ذوي الإعاقة داخل المدارس والجامعات، وملف البطالة وريادة الأعمال، وملف الشباب الدارسين في الخارج، بجانب ملف الرياضة في مصر».

التمكين السياسي والمجتمعي

وأوضح: «لجنة الشباب عملت على مدار الشهور الماضية لسماع ما يحتاجه شباب الجامعات والمدارس والأندية والقهاوي من الحوار الوطني»، لافتا: «الشباب تحدث أيضا حول التمكين السياسي والمجتمعي، والذي لن يحدث إلا من خلال تدريب وتأهيل قائد مجتمعي أو سياسي من خلال اتحادات الطلاب».

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