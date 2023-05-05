العضو المنتدب لـ«ابدأ»: المبادرة دعمت 900 مصنع.. ولدينا شراكات مع 23 شريكا أجنبيا بـ12 دولة

قالت دينا الدليل، العضو المنتدب لشركة «ابدأ» لتنمية المشروعات، إن مبادرة «ابدأ» نجحت فى تحقيق الأهداف التى أُطلقت من أجلها، مشيرة إلى أنها تستهدف توفير إجمالى 16 مليار دولار، وأيضاً توفير نحو 150 ألف فرصة عمل للشباب على مدار الأربع سنوات المقبلة. وأكدت «دينا»، فى حوار خاص لـ«الوطن»، أن المبادرة قدمت العديد من أوجه الدعم المطلوبة للمصانع، والتى كان من أبرزها تسهيل إجراءات وتراخيص وموافقات وتوصيل المرافق لـ900 مصنع، لافتة إلى أنه يوجد ضمن المبادرة عدد من الشراكات الأجنبية، والتى تصل إلى 23 شريكاً أجنبياً فى أكثر من 12 دولة، كما يعتمدون فى الـ64 مشروعاً الجارى العمل عليها على الشراكات الأجنبية فى نقل تجاربهم للمشروعات المحلية.. وإلى نص الحوار:

بعد مرور 7 أشهر على إطلاق مبادرة «ابدأ».. ماذا حققت المبادرة من أهدافها؟

- حققت «ابدأ» منذ إطلاقها أهدافها التى أُطلقت من أجلها، من خلال تقديم الدعم لنحو 900 مصنع، من تسهيل إجراءات وتراخيص وموافقات وتوصيل مرافق، من بينها مصانع كانت متوقفة عن العمل، وأخرى كانت على وشك التوقف، ومن خلال المبادرة تم دعمها وتأهيلها إلى التشغيل والإنتاج، مثل مصانع «فيوتك».

دينا الدليل: نستهدف توفير 16 مليار دولار و150 ألف فرصة عمل خلال 4 سنوات

كيف أسهمت مبادرة «ابدأ» فى توطين الصناعة وتوفير فرص العمل والنقد الأجنبى؟

- تستهدف المبادرة توفير 16 مليار دولار، بالإضافة إلى دراسة عدد من الفرص الاستثمارية، وتوفير 150 ألف فرصة عمل خلال فترة 4 سنوات.

ما الدعم الذى تقدمه المبادرة؟ وهل تستهدف مشروعات معينة؟

- تقدم الدعم لكل المشروعات سواء دعم فنى أو مالى من خلال الشراكة، أو توجيه المصانع للبنوك لعمل دراسة جدوى بنكية، أو التوجيه لجهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة، وتقديم الدعم فى نظم التكنولوجيا، بالإضافة إلى خطة لزيادة صادرات المصانع من خلال خطة تسويق.

ماذا عن دور المبادرة فى دعم رواد الأعمال.

- بالفعل تقوم المبادرة بتقديم الدعم لرواد الأعمال، وقمنا بذلك من خلال ورشة عمل فى منتدى شباب العالم، وتوضيح كل سبل الدعم التى تقدمها المبادرة لرواد الأعمال للبدء فى مشروعاتهم.

ما دور المبادرة فى عودة المصانع المتوقفة؟

- دعم المصانع المتوقفة عن العمل هدف أساسى من أهداف المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية «ابدأ»، حيث قامت المبادرة بتقدم الدعم المالى والفنى للمصانع المتعثرة ومساعدتها على تقنين أوضاعها، وتوطين صناعات متكاملة بمراكز «حياة كريمة»، بجانب العمل على توطين أحدث تكنولوجيا فى الصناعة والوصول بأعلى نسبة للمكون المحلى وتقليل الفجوة الاستيرادية، كما أن هناك أكثر من 12 دولة تعمل مع مصر فى إطار المبادرة كشريك تكنولوجى، والمحور الثانى دعم الصناعات، أما الثالث فمحور التدريب، ويتم توفير الأراضى للمصنعين بأسعار تنافسية وأقرب للمدعمة، كما أطلقت المبادرة سلسلة من الاجتماعات وظهر فيها التعاون الكبير من الدولة، ودراسة ما يحتاجه القطاع من عدة جوانب، وبمشاركة كل الأطراف المعنية والتنسيق معها، وأيضاً تعمل المبادرة على تنمية الموارد البشرية فى قرى «حياة كريمة»، وتقديم التدريب المهنى والفنى لهم، ورفع كفاءة العاملين بقطاع الصناعة بما يلبى احتياجات سوق العمل سواء المحلية أو الدولية.

الشراكات الأجنبية و«ابدأ»

لدينا عدد من الشراكات الأجنبية تصل إلى 23 شريكاً أجنبياً فى أكثر من 12 دولة، ونعتمد فى الـ64 مشروعاً التى نعمل عليها على الشراكات الأجنبية فى نقل التجربة الأجنبية للمشروعات التى تعمل عليها المبادرة، مثال مصنع «حوا» لمحركات النقل الخفيف، قمنا بنقل التجربة التصنيعية الصينية، ويعتبر ذلك استثماراً أجنبياً مباشراً، حيث وفر الشريك الأجنبى خطوط الإنتاج.