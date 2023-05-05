قبل حفل تتويج الملك تشارلز.. ما هي الريغاليا؟

من المقرر تتويج الملك تشارلز الثالث، غداً السبت، وسيبدأ الاحتفال في الساعة 9 صباحا بتوقيت العاصمة البريطانية لندن، وأثناء الاحتفال سوف يحمل بعض المشاركين في المواكب داخل الكنيسة قطع «الريغاليا» والتي سيوضع معظمها على المذبح لحين الحاجة إليها في الاحتفال، بحسبما نقلته شبكة «بي بي سي» البريطانية.

بماذا ترمز «الريغاليا»؟

ووفقًا لموقع الأسرة الملكية على الإنترنت، تُعد المملكة المتحدة الدولة الأوروبية الوحيدة التي تستخدم «الريغاليا»، وهي رموز الملكية مثل التاج والكرة الذهبية والصولجانات، وفي مراسم التتويج، ترمز تلك الرموز إلى جوانب مختلفة من مسؤوليات الملك ومنصبه.

وخلال الاحتفال بمراسم تتويج الملك تشارلز الثالث، سيتم تقديم الكرة الذهبية الملكية والصولجان الذهبي الملكي ذو الصليب والصولجان الذهبي الملكي ذو الحمامة، بالإضافة إلى العديد من الرموز الملكية الأخرى، في مراحل مهمة خلال الاحتفالات، وتعد هذه المراسم جزءًا من التقاليد الملكية البريطانية الغنية والتي تحتفظ بها المملكة المتحدة حتى اليوم.

تقدم عصا الملكة القرينة إلى كاميلا

وسيتم أيضًا تقديم عصا الملكة القرينة ذات الحمامة وعصا الملكة القرينة ذات الصليب إلى كاميلا، زوجة الملك والتي تحمل لقب الملكة القرينة، وتعد هذه العصي محاكاة لصولجاني الملك.