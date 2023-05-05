الشيخ أحمد نبوي يكشف عبر قناة الناس علامات حب رسول الله

قال الدكتور أحمد نبوى، إن هناك بعض الأمور يجب علينا فعلها حتى نبرهن على حبنا لرسول الله صل الله عليه وسلم.

علامات حبنا لرسول الله

وأضاف أحمد نبوى، خلال برنامجه «نبي الرحمة»، المذاع على قناة الناس، أن من علامات حبنا لرسول الله صل الله عليه هو أن نذكره كثيرا، من خلال الإكثار من الصلاة عليه كثيرا.

يذاع برنامج نبى الرحمة على قناة الناس، يومى الجمعة والسبت من كل أسبوع فى تمام الساعة الرابعة والنصف عصرا، من تقدم الدكتور أحمد نبوى.

انطلاقة جديدة لقناة الناس

وانطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة، وتبث عبر تردد 12054 رأسيا عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية، وتغطي جميع مجالات الحياة.