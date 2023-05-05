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أزهري عبر قناة الناس: محبة النبي طريق الوصول لأعلى درجات الإيمان

كتب:

محمد عزالدين
11:31 م | الجمعة 05 مايو 2023
الدكتور أحمد نبوى

الدكتور أحمد نبوى

قال الدكتور أحمد نبوي، من علماء الأزهر الشريف، إن علماء الدين عندما شرحوا معنى هذا الكلام، قالوا إن المحبة 3 أنواع، وهي محبة إجلال واحترام وهيبة، مثل محبة الولد لوالده، ومحبة شفقة ورحمة مثل محبة الأب لابنه، ومحبة الاستحسان، وهى محبة الناس بعضهم لبعض.

المحبة على 3 أنواع

واستعرض «نبوي»، خلال برنامجه «نبي الرحمة»، المذاع على قناة الناس، طريق الوصول إلى أعلى درجات من الإيمان، كما كشف عن 3 طرق للمحبة منها محبة إجلال، قائلا إن هناك شيئا يمكن تحقيقه حتى نحصل على الدرجة الكاملة فى الإيمان، وهى أن نحب رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم أكثر من أبنائنا وأمهاتنا والناس أجمعين. 

يذاع برنامج نبى الرحمة على قناة الناس، يومى الجمعة والسبت من كل أسبوع فى تمام الساعة الرابعة والنصف عصرا، من تقدم الدكتور أحمد نبوى.

انطلاقة جديدة لقناة الناس

وانطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة، وتبث عبر تردد 12054 رأسيا عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية، وتغطي جميع مجالات الحياة. 

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