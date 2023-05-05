لغات مرتبطة بالجزر البريطانية تظهر للمرة الأولى في تتويج الملك تشارلز الثالث.. اعرفها

تظل مراسم تتويج ملك بريطانيا، هي الحدث الأبرز الذي يشغل أذهان كل المتابعين، فمنذ وفاة الملكة إليزابيث الثانية في 8 سبتمبر 2022، وتتجه أنظار العالم إلى المملكة المتحدة في انتظار تتويج الملك تشارلز الثالث ملكًا جديدًا على البلاد خلفا لوالدته، التي حكمت نحو 70 سنة.

استخدام لغات أخرى

وللمملكة المتحدة خطة وعدد من القواعد المتوارثة منذ مئات السنين لتنصيب ملوكها، وكذلك بعض التقاليد التي لا يقبل التخلي عنها، أو التعديل فيها، إلا أنه وللمرة الأولى سوف تشمل مراسم التتويج استخدام لغات أخرى مرتبطة بالجزر البريطانية، إذ تشمل صلاة بالويلزية وترنيمة بالويلزية والغيلية الاسكتلندية والغيلية الأيرلندية، كما ستتمكن نساء أساقفة من المشاركة، وذلك حسب بيان عن كنيسة «وستمنستر».

الملك تشارلز

وبحسب هيئة الإذاعة البريطانية BBC فإن تشارلز فيليب أرثر جورج، ولد في 14 نوفمبر 1948، وهو الوريث الشرعي لعرش بريطانيا باعتباره الابن الأكبر للملكة إليزابيث الثانية، حيث تبوأ تشارلز منصب الوريث الشرعي ودوق كورنوال ودوق روثيزاي منذ عام 1952، وهو أكبر وأقدم وريث شرعي في تاريخ بريطانيا.

وولد في قصر باكنجهام، وكان الحفيد البكر للملك جورج السادس والملكة إليزابيث، وأدى الخدمة العسكرية منذ عام 1971 وحتى عام 1976.

نصب تشارلز أميرا لويلز وإيرلا لتشيستر في 26 يوليو عام 1958، لكنه لم يقلد هذا المنصب حتى 1 يوليو عام 1969، واستلم تشارلز مقعده في مجلس اللوردات عام 1970، وألقى خطابه الأول في يونيو عام 1974، فكان أول فرد من العائلة الملكية يتحدث من مجلس اللوردات منذ عصر إدوارد السابع.