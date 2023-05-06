إصابة 3 أشخاص في تصادم 3 سيارات بالمنيا

أصيب 3 أشخاص، في حادث تصادم وقع بين سيارتين ميكروباص ونصف نقل محملة بالبلوك الحجري، بالطريق الدائري في زمام الوحدة المحلية لقرية طوخ الخيل بمركز المنيا، وذلك بسبب السرعة ورعونة وتهور السائقين.

تصادم بين 3 سيارات

وتلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، باصطدام سيارتين ميكروباص «أجرة»، بسيارة نصف نقل محملة بالطوب الحجري "البلوك الأبيض"، بالطريق الدائري شرق كوبري أبو شناف في مركز المنيا.

نقل 3 مصابين إلى المستشفى

بانتقال الأجهزة الأمنية وإجراء التحريات الأولية، تبين وقوع تصادم بين السيارة رقم 5429 ن ب ر، نصف نقل، بالسيارة رقم 5726 ن ب ر، ميكروباص، والسيارة رقم 8673 ن ا د، ميكروباص، بسبب السرعة، بالطريق الدائري بزمام مجلس قروي طوخ الخيل وتحديدا شرق كوبري أبو شناف، مما أدي إلي إصابة 3 أشخاص وهم: سميرة عبد الكريم محمد 45 عاما، ربة منزل، رؤيات عبد الرحيم محمد 55 عاما، ربة منزل، تقيمان بقرية نزلة الفلاحين في مركز المنيا، وحمزه عبد الرحيم عبد الباسط 16 عاما، طالب، مقيم بمركز أبوقرقاص.

تم نقل المصابين الـ3 لمستشفى المنيا العام لتلقي العلاج، ودفعت الوحدة المحلية بطوخ الخيل بلودر لرفع السيارة النصف نقل التي انقلبت علي جانب الطريق، وإزالة البلوك الحجري من الطريق لتسير الحركة المرورية، وتم التحفظ علي السيارات الثلاثة تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.