20 معلومة عن الملك تشارلز الثالث.. يرعى 800 جمعية خيرية

قضى الملك تشارلز الثالث نحو 70 عامًا وليًا للعهد ليكون بذلك أطول من بقي في هذا المنصب، ليعلن قصر باكنجهام عن تنصيبه شرعًا خلال سويعات قليلة في حفل تتويج ضخم يتضمن مسيرة من القصر إلى كنيسة وسنتمستر أبي والعكس، واحتفالات تستمر لمدة يومان حتى مساء الأحد.

الملك تشارلز

وفي التقرير التالي، تعرض بوابة «الوطن» للقراء في مختلف العالم، أهم المعلومات عن الملك تشارلز الثالث، وفق ما ذكر بموقع العائلة الملكية الرسمي، والتي جاءت كالآتي:

معلومات عن الملك تشارلز الثالث

ولد الأمير تشارلز فيليب آرثر جورج في قصر باكنجهام في 14 نوفمبر 1948 الساعة 9.14 مساءً، وكان وزنه 7 أرطال و 6 أونصات، وتم تعميد الأمير في 15 ديسمبر من نفس العام وفق الطائفة الكاثوليكية.

أصبح الأمير تشارلز وريثًا للعرش بعمر الثالثة في عام 1952 ،بعدما توفي جده الملك جورج السادس وأصبحت والدته الملكة اليزابيث في عام 1937، حيث أصبح أول وريث يرى والدته تتويج.

تشارلز هو أكبر أبناء الملكة اليزابيث الثانية وزوجها الأمير فليب، له 3 أشقاء ، وولدان، و5 أحفاد.

التقط سيسيل بيتون أول صورة رسمية للملك في ديسمبر 1948.

كانت أول زيارة لتشارلز إلى خارج المملكة لمالطا، عندما كان في الخامسة من عمره، ومنذ عام 1969 قام بزيارة 48 دولة من دول الكومنولث ، والعديد منها في عدة مناسبات، ومنها مصر.

تشارلز هو أول وريث للعرش يحصل على شهادة جامعية، حيث درس علم الآثار والأنثروبولوجيا في سنته الأولى في جامعة كامبريدج، وانتقل إلى التاريخ لبقية دراسته.

يُعرف عن الملك تشارلز أنه يعزف على العديد من الآلات الموسيقية، منها البوق والتشيلو، وأدي في حفلة سيمفونية أقامتها أوركسترا كلية ترينيتي في الرابع من ديسمبر عام 1967.

حصل تشارلز على منصب ملازم طيران ويلز في أغسطس 1971.

أطلق الملك تشارلز مؤسسة The Prince's Trust الخيرية التي تقوم بدفع تعويضات نهاية الخدمة للبحرية، وقد دعمت المؤسسة الخيرية الآن أكثر من مليون شاب.

كان أول فرد في العائلة المالكة ينهي بنجاح الدورة التدريبية لفوج المظلات ، قبل أن يتم تعيينه عقيدًا للفوج في عام 1977.

للملك أيضًا ضفدع يحمل اسمه: Hyloscirtus Princecherlesi أو Prince Charles Magnificent Tree Frog.

بصفته أمير ويلز، أصبح رئيسًا أو راعيًا لأكثر من 800 مؤسسة خيرية ومبادرة في بريطانيا.

تحدث الملك لأول مرة علنًا عن مخاوفه بشأن التلوث والبلاستيك وتأثيرهما على العالم الطبيعي في عام 1970، وقد اهتم بقضايا البيئية لأكثر من 50 عامًا.

في سن 16 عامًا، تولى الملك مهامه الملكية الرسمية الأولى في يونيو 1965، حيث حضر حفل حديقة للطلاب في قصر هوليرود هاوس.

وقد ألف كتاب The Old Man of Lochnagar، استنادًا إلى القصص التي روى لإخوته الصغار وهم يكبرون. كما قام الملك بتأليف كتب عن عالم الطبيعة والبيئة بما في ذلك «الانسجام». و «تغير المناخ، كتاب خبير الدعسوقة».

كما أن الملك تشارلز رسام ماهر وقد عرض لوحة مائية في معرض الأكاديمية الملكية الصيفي عام 1987، بعد أن تم تقديمها دون الكشف عن هويتها.

في عام 1975، أصبح جلالة الملك عضوًا في Magic Circle ، وهي جمعية لسحرة المسرح تأسست في لندن عام 1905، بعد اجتياز الاختبار بخدعة سحرية.