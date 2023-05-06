من هي كاميلا ملكة بريطانيا الجديدة؟.. تحضر دروس بالية للحفاظ على رشاقتها

بضع ساعات فقط تفصل دوقة كورنوال أو سيدة الصليب الأكبر من النظام الملكي الفيكتوري كاميلا روز ماري وتصبح ملكة إنجلترا بعد تتويج زوجها الملك تشارلز الثالث صباح اليوم السبت الموافق 6 مايو الجاري.

ملكة إنجلترا الجديدة

وفيما يلي، تعرض بوابة «الوطن» أبرز المعلومات عن من هي ملكة إنجلترا الجديدة كاميلا زوجة الملك تشارلز الثالث، وفق الموقع الرسمي للعائلة الملكية ببريطاني، والتي جاءت على النحو التالي:

من هي الملكة كاميلا؟

ولدت كاميلا روزماري شاند في 17 يوليو 1947 في مستشفى كينجز كوليدج بلندن، والدها هما الرائد بروس ميدلتون هوب شاند و هون روزاليند مود شاند (ني كيوبت).

عُرفت بصلاتها الشخصية بالمنظمات العسكرية المرتبطة بوالدها الرائد بروس شاند، الذي شارك في الحرب العالمية الثانية قبل أسره في معركة العلمين.

تدعم الملكة كاميلا الجمعية الملكية لهشاشة العظام منذ التسعينيات، وأصبحت أول رعاية لها بصفتها دوقة كورنوال، والسبب في الاهتمام بهذا المجال هو إصابة والدتها وجدتها بهذه الحالة.

هي الأكبر بين أبناء شاند الثلاثة، لديها شقيقة وهي أنابيل إليوت وشقيق مارك شاند، الذي توفي عام 2014.

تزوج تشارلز وكاميلا في حفل مدني في Guildhall في وندسور في 9 أبريل 2005. وأعقب ذلك صلاة وتفاني في كنيسة سانت جورج، بقلعة وندسور.

بعد زواجها من الملك، أصبحت أول رئيسة لأكثر من 100 جمعية خيرية.

سافرت كاميلا إلى الولايات المتحدة في أول زيارة رسمية لها إلى الخارج في نوفمبر 2005، والتقت بالرئيس جورج دبليو بوش والسيدة الأولى لورا بوش في البيت الأبيض.

في عام 2013، بدأت كاميلا مبادرة حيث زودت مراكز الإحالة للاعتداء الجنسي (أو SARCs) بأكياس غسيل تحتوي على أدوات النظافة مثل الشامبو وغسول الجسم، والتي تُعطى للمُحالين إلى المراكز.

في يوليو 2021، أصبحت راعية أول مركز إحالة للاعتداء الجنسي في نيجيريا، ميرابل.

تحافظ كاميلا على لياقتها من خلال حضور دروس باليه Silver Swan.

وهي من المعجبين ببرنامج بي بي سي، Strictly Come Dancing، وأتيحت لها الفرصة في مناسبتين للرقص مع القاضي كريج ريفيل هوروود والقاضي السابق لين غودمان.

في عام 2021، بينما كانت بريطانيا في حالة إغلاق خلال جائحة Covid-19، أطلقت مبادرة The Reading Room – وهي منصة على إنستجرام لاكتشاف الكتب الجديدة والأشخاص غير العاديين، وفي فبراير 2023، أعيد إطلاق المبادرة كمؤسسة خيرية وهي «غرفة قراءة الملكة».

كاميلا لم تثقب أذنيها، وتفضل ارتداء أقراط مشبك.

كان خاتم خطوبة كاميلا يرجع لجدة الملكة إليزابيث الملكة الأم.

كاميلا تهتم بأعمال البستنه، وهي لديها مناحل لإنتاج العسل الذي يباع في Fortnum & Mason ويكون ربحه للأعمال الخيرية.