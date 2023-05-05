جدول امتحان الصف الأول الإعدادي الترم الثاني في جميع المحافظات 2023

أعلنت مديريات التربية والتعليم جدول امتحان الصف الأول الإعدادي الترم الثاني في جميع المحافظات، التي تنطلق صباح غدًا السبت في معظم المحافظات بحسب الجداول المُعلنة، كما أعلنت المديريات عدد الطلاب والطالبات الذين يؤدون امتحان الصف الأول الإعدادي الترم الثاني 2023 غدًا المحافظات.

وتستعرض«الوطن»" جدول امتحان الصف الأول الإعدادي الترم الثاني في جميع المحافظات في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها من طلاب الصف الأول الإعدادي وذويهم في كل مكان.

جدول امتحان الصف الأول الإعدادي الترم الثاني 2023

وبحسب جدول امتحان الصف الأول الإعدادي الترم الثاني 2023 في المحافظات فإنّه من المقرر أن تنتهي الامتحانات يوم 17 مايو الجاري، ثم تبدأ أجازة نهاية العام.

جدول امتحان الصف الأول الإعدادي محافظة الجيزة

وكشفت مديرية التربية والتعليم عن جدول امتحان الصف الأول الإعدادي محافظة الجيزة والذي جاء كالتالي:

السبت 6 مايو: امتحان اللغة العربية والخط والإملاء.

الإثنين 8 مايو: امتحان اللغة الأجنبية.

الأربعاء 10 مايو: امتحان العلوم.

السبت 13 مايو: امتحان الجبر والإحصاء.

الإثنين 15 مايو: امتحان الهندسة.

الأربعاء 17 مايو: امتحان الدراسات الاجتماعية.

جدول امتحان الصف الأول الإعدادي محافظة القليوبية

وجاء جدول امتحان الصف الأول الإعدادي محافظة القليوبية كالتالي:

السبت 6 مايو: امتحان اللغة العربية والخط والإملاء.

الإثنين 8 مايو: امتحان الهندسة يليه امتحان العلوم.

الأربعاء 10 مايو: امتحان اللغة الأجنبية يليه الجبر والإحصاء.

السبت 13 مايو: امتحان الدراسات الاجتماعية يليه الكومبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

جدول امتحان الصف الإول الإعدادي محافظة الدقهلية

وانطلقت امتحانات الصف الإول الإعدادي في محافظة الدقهلية الأسبوع المُنصرم وتستمر حتى منتصف الأسبوع الجاري حيث جاء جدول امتحان الصف الإول الإعدادي محافظة الدقهلية كالتالي:

الثلاثاء 2 مايو: امتحان اللغة العربية يليه الحاسب الآلي.

الخميس 4 مايو: امتحان العلوم يليه امتحان التربية الفنية.

الأحد 7 مايو: امتحان الجبر والإحصاء يليه امتحان اللغة الأجنبية.

الثلاثاء 9 مايو: امتحان الدراسات الاجتماعية يليه التربية الدينية.

الخميس 11 مايو: امتحان الهندسة.

جدول امتحان الصف الأول الإعدادي محافظة أسيوط

وبحسب جدول امتحان الصف الأول الإعدادي الترم الثاني محافظة أسيوط فإنّ الطلاب يؤدون الامتحانات كالتالي:

السبت 6 مايو: امتحان اللغة العربية والخط والإملاء يليه امتحان الحاسب الآلي.

الإثنين 8 مايو: امتحان الجبر والإحصاء يليه التربية الدينية.

الأربعاء 10 مايو: امتحان الهندسة يليه امتحان التربية الفنية.

السبت 13 مايو: امتحان الدراسات الاجتماعية يليه امتحان اللغة الأجنبية.

الإثنين 15 مايو: امتحان العلوم.

جدول امتحان الصف الأول الإعدادي محافظة الغربية

ويأتي جدول امتحان الصف الأول الإعدادي محافظة الغربية كالتالي:

السبت 6 مايو: امتحان اللغة العربية والخط والإملاء يليه امتحان التربية الدينية.

الإثنين 8 مايو: امتحان الهندسة يليه التربية الفنية.

الأربعاء 10 مايو: امتحان اللغة الأجنبية يليه الكومبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والإتصال.

السبت 13 مايو: امتحان الدراسات الاجتماعية يليه الجبر والإحصاء.

الإثنين 15 مايو: امتحان الجبر والإحصاء يليه امتحان العلوم.

جدول امتحان الصف الأول الإعدادي محافظة الشرقية

السبت 6 مايو: امتحان اللغة العربية والخط والإملاء يليه امتحان التربية الدينية.

الإثنين 8 مايو: امتحان اللغة الأجنبية يليه امتحان الهندسة.

الأربعاء 10 مايو: امتحان الدراسات الاجتماعية يليه التربية الفنية.

السبت 13 مايو: امتحان الجبر والإحصاء يليه الكومبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

الإثنين 15 مايو: امتحان العلوم يليه التربية الرياضية.

جدول امتحان الصف الأول الإعدادي محافظة المنوفية

السبت 6 مايو: امتحان الكومبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والإتصالات يليه اللغة العربية والخط والإملاء.

الإثنين 8 مايو: امتحان الهندسة يليه التربية الفنية.

الأربعاء 10 مايو: امتحان الدراسات الاجتماعية يليه التربية الدينية.

السبت 13 مايو: امتحان العلوم يليه الجبر والإحصاء.

الإثنين 15 مايو: امتحان اللغة الإنجليزية يليه التربية الرياضية "مدارس التربية الرياضية فقط".

جدول امتحان الصف الأول الإعدادي محافظة البحيرة

ويأتي جدول امتحان الصف الاول الإعدادي الترم الثاني محافظة البحيرة كالتالي:

الأحد 7 مايو: امتحان اللغة العربية.

الإثنين 8 مايو: امتحان العلوم يليه اللغة الإنجليزية.

الثلاثاء 9 مايو: امتحان الدراسات الاجتماعية يليه التربية الفنية.

الأربعاء 10 مايو: امتحان الجبر والإحصاء يليه الحاسب الآلي.