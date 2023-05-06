مشاهير يشاركون في حفل تتويج الملك تشارلز.. مجموعة مختارة

اقترب حفل تتويج الملك تشارلز الثالث، والملكة كاميلا، اليوم السبت، في كنيسة دير وستمنستر وسيحضر عدد كبير من قادة العالم وأقارب الملك والملكة وقادة المملكة المتحدة والنواب البريطانيون والمشاهير أيضا، بحسب ما نقلته مجلة «تاون كانتري» الأمريكية.

الملايين في انتظار تتويج الملك تشارلز

ويتأهب ملايين الناس عبر المملكة المتحدة وغيرها من بلدان العالم لمشاهدة مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث، وهي احتفالات رمزية تجمع بين المراسم الدينية ومظاهر الأبهة.

وسيحضر عدد قليل من المشاهير المختارين لخدمة التتويج، وتشمل تلك المؤكدة ما يلي:

- بير جريلز، مغامر بريطاني، كاتب ومذيع تليفزيوني، ويشارك بصفته رئيس الكشافة.

- ستيلا مكارتني، مصممة أزياء واختصاصية بيئية في مجال صناعة الموضة.

- جوانا لوملي، ممثلة إنجليزية.

- روان أتكينسون، ممثل ومؤلف ومنتج وكاتب سيناريو إنجليزي.

- سام كير، لاعبة كرة قدم أسترالية محترفة تلعب كمهاجم لنادي تشيلسي للسيدات في الدوري الإنجليزي الممتاز للسيدات ولمنتخب أستراليا.

- ليونيل ريتشي، مطرب أمريكي وكاتب أغاني.

- إدوارد إنينفول، رئيس تحرير مجلة «فوج» البريطانية، إدوارد إنينفول.

- ماك بارتلين، مقدم برامج تلفزيونية ومغني وكوميدي وممثل إنجليزي.

- ديكلان دونيلي، مغني ومقدم تلفزيوني ومنتج تلفزيوني وممثل بريطاني.

انطلاق موكب الملك تشارلز

سيتمّ انطلاق موكب ملكي اليوم من قصر باكنجهام، إذ سيعبر شارع «ذا مال» ويتوجه نحو ميدان الطرف الأغر، ثم يسلك طريق وايتهول وشارع البرلمان، وسيصل أخيرًا إلى الباب الغربي العظيم لكنيسة وستمنستر.

وستتم تنظيم موكبين في شوارع العاصمة البريطانية، حيث يتوجه الأول بالملك تشارلز والملكة كاميلا على متن «عربة اليوبيل الماسي» إلى دير وستمنستر لحضور مراسم التتويج، فيما يعود الموكب الثاني بهما على متن «عربة الدولة الذهبية» إلى قصر باكنجهام في موكب ملكي ضخم بعد انتهاء المراسم التاريخية.