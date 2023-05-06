«DMC» ترصد آخر تطورات العمل بمشروع «المونوريل شرق النيل»

رصدت أميمة بدري، مراسلة برنامج «8 الصبح»، آخر تطورات العمل بمشروع «المونوريل شرق النيل» ومعدلات تنفيذ مراحله المختلفة، قائلة: «لدينا مشروعين للمونوريل الأول يقع غرب النيل، أما الآخر يقع شرق النيل»، موضحة أنَّ مشروع «المونوريل غرب النيل» يمتد من مدينة السادس من أكتوبر الجديدة وينتهي في جامعة الدول.

خط سير «المونوريل شرق النيل»

وأضافت «بدري»، خلال مداخلة لقائها ببرنامج «8 الصبح» من تقديم داليا أشرف عبر فضائية «DMC»، أنها متواجدة في المحطة السابعة «محطة المشير طنطاوي» من مشروع «المونوريل شرق النيل»، الذي يبدأ من محطة الاستاد بمدينة نصر وينتهي في مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة، ويبلغ عدد محطاته 22 محطة.

وتابعت مراسلة برنامج «8 الصبح»، أن مسار مشروع «المونوريل شرق النيل» يبلغ 56 ونصف كيلومترا، لافتة إلى أنَّ عدد المستفيدين منه يبلغ 600 ألف راكب لو كانت عدد القطارات 4، أما في حالة زيادة عدد القطارات إلى 6 سيصل عدد المستفيدين منه إلى 1.2 مليون راكب يوميًا، يأتي ذلك وفقًا لما هو مخطط.

عدد المستفيدين من «المونوريل غرب النيل»

وأشارت إلى أن مدة الرحلة من أول محطة «محطة الاستاد بمدينة نصر» حتى أخر محطة «مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة» من مشروع «المونوريل غرب النيل» تستغرق حوالي من 45 إلى 50 دقيقة فقط، موضحة أنَّ مشروع «المونوريل» يتم تنفيذه بأيادي مصرية خالصة، ويعتبر هذا المشروع وسيلة انتقال حديثة وصديقة للبيئة وآمنة.