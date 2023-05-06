«النقل» تتعاون مع شركة تشيكية في مجال عمرة وإعادة تأهيل جرارات القطارات

كشف تقرير صادر عن وزارة النقل تفاصيل زيارة وفد شركة «سكودا» التشيكية برئاسة ديدية بفليجر، رئيس الشركة، لمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لبحث التعاون المشترك في مجال عمرة وإعادة تأهيل وصيانة جرارات السكك الحديدية، وكذلك التعاون في مجال توطين صناعة قطع الغيار اللازمة لرفع كفاءة وإعادة تأهيل وصيانة الجرارات الهنشل القديمة بهيئة السكك الحديدية.

تفاصيل عمرة وإعادة تأهيل وصيانة جرارات السكك الحديدية

وأوضح التقرير، أن المباحثات دارت حول التعاون المشترك في عمرة وإعادة تأهيل 280 جرار سكة حديد «هينشل» و«ADTRANS»، إضافة إلى عقد صيانة وقطع غيار طويل الأجل لمدة 15 عاما، وتم الاتفاق النهائي على كل البنود الفنية والمالية الخاصة بهذا التعاون، تمهيدا لتوقيع العقد بين الجانبين أوائل يونيو المقبل، وشمل الاتفاق إجراء كل الأعمال في ورش التبين بحلوان وبأيدي العمالة المصرية، وتحت إشراف خبراء من الشركة التشيكية.

إعادة تأهيل الجرارات من الجرار رقم 141

كما تم الاتفاق على إعادة تأهيل وعمرة أول جرارين في التشيك، ثم إعادة تأهيل وعمرة الجرارات من الثالث حتى الجرار رقم 140 في ورش التبين بنسبة مكون محلي تبلغ 40%، وإعادة تأهيل الجرارات من الجرار رقم 141 حتى الجرار رقم 280 في ورش التبين بنسبة مكون محلي تزيد عن 50%، أما فيما يتعلق بأعمال صيانة الجرارات فتم الاتفاق على ألا تقل نسبة المكون المحلي بها عن 60%.

تأسيس مركز تدريب في ورشة التبين للسكك الحديدية

وتم الاتفاق أيضا على قيام «سكودا» التشيكية بتأسيس مركز تدريب في ورشة التبين للسكك الحديدية، حيث سيتم إعادة تأهيل وصيانة الجرارات بها، وذلك لنقل المعرفة إلى المهندسين والعمال المصريين، وتدريبهم على كل أنواع التكنولوجيا الحديثة في هذا المجال، إضافة إلى إرسال مهندسين وعمال وفنيين من مختلف التخصصات إلى التشيك لمدة سنة، للتدريب على التكنولوجيا الحديثة وتكوين كوادر مدربة لتدريب العمال والفنيين عند العودة ونقل الخبرات لهم.

توطين صناعة قطع الغيار الخاصة بجرارات السكك الحديدية

كما تم الاتفاق بين الجانبين على أنه في إطار التعاون مع الشركة التشيكية في توطين صناعة قطع الغيار الخاصة بجرارات السكك الحديدية، بالتعاون مع المُصنعين المحليين والاستثمار في مجال توطين هذه الصناعة، لتلبية احتياجات السوق المحلي بما يسهم في توفير العملة الصعبة، وتشجيع المنتج المحلي وخلق فرص العمل للشباب، وتلبية احتياجات السوق المحلي والتوسع في التصدير للخارج لتكون مصر قاعدة صناعية كبرى لإنتاج كافة أنواع قطع الغيار الخاصة بجرارات السكك الحديدية.