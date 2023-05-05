إصابة 70 شخصا بحالة إعياء وقيء في مركز أبو تشت بقنا.. البوظة السبب

أصيب 70 شخصًا من أهالي قرية العضلية بمركز أبوتشت، شمال محافظة قنا، إثر تناولهم مشروب بوظة غير صالح، وجرى النقل المصابين إلى مستشفى أبوتشت المركزي، بواسطة سيارات إسعاف.

إصابة عدد من الأشخاص بحالة إعياء وقئ

تلقي اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارا من مرفق إسعاف قنا، بإصابة 70 شخصًا من بينهم أطفال، مصابين باشتباه تسمم إثر تناولهم مشروب بوظة بقرية العضاضية بمركز أبوتشت.

وعلى الفور تم الدفع بـ7 سيارات إسعاف إلى القرية وجرى نقل المصابين المستشفى قنا العام.

مشروب البوظة

وبحسب تبين إصابة 70 شخصا باشتباه بحالة إعياء وقيء نتيجة تناولهم مشروب بوظة بقرية العضاضية بمركز أبوتشت، وجرى نقلهم إلى مستشفى أبوتشت المركزي لتلقي العلاج اللازم، ورفعت مستشفى أبوتشت المركزي، حالة الطوارئ، لإسعاف المصابين بحالة إعياء وقئ بسبب مشروب بوظة غير صالح.

حرر محضر بالواقعة، وأخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.