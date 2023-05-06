 أسعار البیض الیوم السبت 25-3-2023 في الأسواق والمحلات

قال الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار البیض الیوم 6-5-2023 في الأسواق والمحلات، شهدت تراجعا ملحوظا، نتيجة تراجع الطلب على الشراء.

أسعار البیض الیوم

وأوضح «السيد»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن أسعار البیض الیوم تراجعت بشكل كبير، إذ سجلت أسعار البيض الأبيض 88 جنيها، ويصل للمستهلك بسعر 95 جنيها.

أسعار البیض الأحمر

بينما سجلت أسعار البیض الأحمر 93 جنيها للكرتونة ويصل للمستهلك بسعر 100 جنيه بتراجع في الأسعار يقدر بنحو 7 جنيهات للطبق.

أسعار البیض البلدي

وتراجع أسعار البیض البلدى بانخفاض كبير بأسعار البيض البلدي حيث انخفض بنحو 32 جنيه تقريبا، حيث انخفض من 120 جنيه للطبق الي 88 جنيه، ويرجع ذلك الي وجود انخفاض في معدل الطلب.

حجم إنتاج مصر من بيض المائدة سنويا 14مليار بيضة

وبحسب أحد التقارير الصادرة عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي فأن حجم إنتاج مصر من بيض المائدة سنويا 14مليار بيضة، وبلغ إجمالي حجم انتاج القطاع التجاري من الدواجن في مصر حوالي 1.4 مليار طائر، بينما ينتج القطاع الريفي حوالي 320 مليون دجاجة، كما تنتج مصر حوالي 14 مليار من بيض المائدة، ويبلغ حجم الاستثمارات في صناعة الدواجن بمصر حوالي 100 مليار جنيه، كما تستوعب صناعة الدواجن في مصر نحو 3 مليون عامل، حيث يبلغ اجمالي عدد المنشآت الداجنة حوالي 38 ألف منشأة تشمل: مزارع - مصانع أعلاف - مجازر - منافذ بيع ادويه بيطريه ولقاحات.