تراجع أسعار البيض اليوم الأحد 30-4-2023 في الأسواق والمحلات

تراجعت أسعار البيض اليوم الأحد 30-4-2023 في الأسواق والمحلات، حيث شهد البيض الفترة الماضية إقبالا كبيرا من جانب المواطنين على الشراء بمناسبة شهر رمضان وشم النسيم، في ظل توقعات باستقرار الأسعار الفترة المقبلة في الأسواق، وقد تشهد انخفاضا آخر، حسب ما قال حازم المنوفي، رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة والعطارة بغرفة الإسكندرية التجارية في تصريحات لـ«الوطن».

أسعار البيض الأحمر

وأضاف «المنوفي»، أنّ أسعار البيض اليوم الأحد 30-4-2023 في الأسواق والمحلات، سجلت 98 جنيها للبيض الأحمر داخل المزرعة، بينما يصل سعر الكرتونة للمستهلك بـ106 جنيهات.

أسعار البيض اليوم

وأوضح رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة والعطارة بغرفة الإسكندرية التجارية، أنّ سعر البيض البلدي داخل المزرعة يبلغ 109 جنيهات، وتصل الكرتونة للمستهلك بسعر 112 جنيها، كما يسجل البيض الأبيض في المزرعة 95 جنيها، وتصل الكرتونة للمستهلك بسعر 102 جنيه.

أسعار الكتاكيت اليوم

وعن أسعار الكتاكيت اليوم يتراوح الكتكوت الأبيض بين 5.25 إلى 6.25 جنيه، والكتكوت البلدي بين 3.5 إلى 4.5 جنيه، كما يتراوح الساسو بين 5.5 إلى 6.5 جنيه، والساسو بيور ما بين 6.5 و7.5 جنيه، بينما يتراوح سعر كتكوت هجين ما بين 4.5 إلى 5.5 جنيهات وكتكوت جيل ثاني ما بين 5 و 6 جنيهات.