استقرار أسعار البيض اليوم الاثنين 1-5-2023 في الأسواق والمحلات

تشهد أسعار البيض اليوم الأثنين 1-5-2023 في الأسواق والمحلات هدوءً ملحوظًا وذلك بعد أن شهدت الأسعار أمس تراجعًا في السوق المحلية، في ظل الاقبال على شراء البيض طوال العام، إذ يزداد الإقبال في المواسم مثل شهر رمضان وعيد الفطر وشم النسيم لذلك ارتفعت مبيعات البيض الفترة الماضية، وفقًا لما صرح به حازم المنوفي رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة والعطارة بغرفة الإسكندرية التجارية لـ«الوطن».

أسعار البيض الأبيض

وأضاف «المنوفي» أنَّ أسعار البيض اليوم الاثنين 1-5-2023 في الأسواق والمحلات تسجل 95 جنيهًا للبيض الأبيض داخل المزرعة كما يبلغ سعر الكرتونة 105 جنيهات، بينما يبلغ سعر البيض الأحمر 98 جنيهًا وتصل الكرتونة للمستهلك بسعر 107 جنيهات.

أسعار البيض اليوم

وأوضح رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة والعطارة بغرفة الإسكندرية التجارية أن سعر البيض البلدي في المزرعة يبلغ 109 جنيهات، فيما تصل الكرتونة للمستهلك بسعر 114 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم

وبالنسبة لأسعار الكتاكيت اليوم يتراوح سعر الكتكوت الأبيض ما بين 5 و5.25 جنيها ويتراوح سعر الكتكوت البلدي ما بين 5.25 و5.75 جنيهًا فيما يتراوح سعر الكتكوت الساسو ما بين 6.5 و7.5 جنيها والساسو بيور ما بين 7.5 و8.5 جنيها فيما يتراوح سعر كتكوت هجين ما بين 6.25 و6.75 جنيه.