 تراجع أسعار البيض اليوم في الأسواق والمحال التجارية

قال حازم المنوفي رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة والعطارة بغرفة الإسكندرية التجارية إنّ أسعار البيض فشهدت تراجعا ملحوظا اليوم وصل إلى 6 جنيهات، نتيجة تراجع الإقبال من جانب المواطنين بعد انتهاء شهر رمضان وعيد الفطر وأعياد الأقباط.

أسعار البيض الأحمر

وأضاف المنوفي في تصريحات لـ«الوطن»، أن أسعار البيض اليوم في الأسواق والمحال سجلت 98 جنيها للبيض الأحمر داخل المزرعة كما تصل الكرتونة للمستهلك بسعر 108 جنيهات، ويبلغ سعر الأبيض في المزرعة 95 جنيها وتباع الكرتونة للمستهلك بسعر 106 جنيهات.

أسعار البيض البلدي

وأوضح رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة والعطارة بغرفة الإسكندرية التجارية أن سعر البيض البلدي اليوم 109 جنيهات وتصل الكرتونة للمستهلك بسعر 118 جنيها.

أسعار الدواجن اليوم

وبالنسبة لأسعار الدواجن اليوم يتراوح سعر كيلو الدجاج الأبيض ما بين 63 و65 جنيها ويصل للمستهلك بسعر يتراوح ما بين 73 و75 جنيها كما يبلغ سعر كيلو الدجاج البلدي داخل المزرعة 100 جنيه وتباع للمستهلك بسعر 110 جنيهات.