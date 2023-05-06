من هو كبير أساقفة كانتربري الذي سيقف أمامه الملك تشارلز في حفل تتويجه؟

يتمّ تتويج الملك تشارلز الثالث، اليوم السبت، في حفل أقيم في كنيسة دير وستمنستر وسيكون هناك عدة مراحل سيقوم بها الملك خلال حفل التتويج، وتعد «الإقرار» المرحلة الأولى إذ سيقف أمام جاستين ويلبي، كبير أساقفة كانتربري.

من هو كبير أساقفة كانتربري؟

لعب ويلبي دورًا مهمًا في عدد من المعالم الملكية، بما في ذلك حفلات الزفاف والتعميد والجنازات، والآن، سيكون لرئيس أساقفة كانتربري دور رئيسي في تتويج الملك الأول منذ تتويج الملكة إليزابيث الثانية، قبل 70 سنوات، في عام 1953.

رئيس أساقفة كانتربري، جاستن ويلبي، يبلغ من العمر 67 عامًا، وهو رئيس أساقفة كانتربري منذ عام 2013، درس في كلية إيتون وكلية ترينيتي، كامبريدج، قبل أن يعمل في صناعة النفط لمدة 11 عامًا، ويعيش ويلبي في قصر لامبيث وهو مقر إقامته الرسمي في لندن، بحسب ما ذكرته شبكة «إستندر» البريطاني.

وتمّ تعين ويلبي في عام 1992 وقضى أول 15 عامًا من خدمته في كوفنتري، وأصبح كاتدرائية قانون كوفنتري في عام 2002، وخلال هذا الوقت، عمل في إفريقيا والشرق الأوسط.

ويلبي ألقى خطبة في جنازة الملكة إليزابيث

وكان عميد ليفربول من 2007 إلى 2011 وأسقف من 2011 إلى 2012، قبل أن يصبح رئيس أساقفة كانتربري، وعند توليه منصب رئيس الأساقفة، قال: «إن هناك كل الأسباب الممكنة للتفاؤل بمستقبل الإيمان المسيحي في عالمنا وفي هذا البلد».

وأولوياته الشخصية لخدمته هي تجديد الصلاة والحياة الدينية، والسعي إلى المصالحة داخل الكنيسة، وتشجيع كل مسيحي على مشاركة إيمانه.

وترأس ويلبي حفل زفاف الأمير هاري، وميجان ماركل في عام 2018، وألقى خطبة في جنازة الملكة في عام 2022، كما قام بتعميد أطفال كامبريدج، جورج وشارلوت ولويس، في 2013 و2015 و2018 على التوالي.