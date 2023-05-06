110 فنانين في ملتقى عيون الدولي للفنون «خرابيش» بقصر محمد علي

استضاف قصر الأمير محمد علي توفيق بحي المنيل، ملتقى عيون الدولي الثاني للفنون التشكيلية تحت عنوان «خرابيش»، وذلك بمشاركة 110 فنانين مصريين وعرب.

وقال الفنان مصطفى السكري، رئيس ملتقى عيون الدولي للفنون التشكيلية «خرابيش»، في تصريحات لـ«الوطن»، إن سبب تسمية هذا الملتقى أو المعرض بهذا الاسم يرجع لإيماننا بأن الفن التشكيلي ينبع من الفطرة قبل الدراسة لهذا نجد مثلا أن هناك من تصنيفات الفن «فن الطفل» فهو عبارة عن رسم تلقائي فطري يتسم بالمبالغة والبساطة والجرأة في اختيار الألوان وغير ذلك من سمات هذا الفن على الرغم من أن الطفل ما زال صغيرا ولا يدرس الفن خصوصا في مرحلة ما قبل التعليم.

وأشار إلى هذا الملتقى يختلف عن الملتقى الأول خواطر في كل شيء مثل أولا هناك شراكة وتوأمة مع مؤسسة دولية خارج مصر وتسعى لنفس الهدف وهو «عيون ترى ما لا يراه الآخرون» وهو شعار الملتقى والبحث عن الفن الراقي الذي يحترم عقلية المشاهد أو الزائر أو من يعشق رؤية الفن.

وتابع قائلا: ويهدف الملتقى إلى منح الفرصة للفنانين الهواة والمتخصصين للظهور في ظل قلة فرص ظهورهم أو مشاركاتهم الفنية في أي مؤسسة متخصصة.

المعرض يهدف إلى تسليط الضوء على أعمال الهواة والمحترفين

وتابع قائلا: ودورنا هو تسليط الضوء على هذه الفئة بشكل مميز والجمع بينهم وبين فنانين محترفين لتبادل الخبرات ولزيادة الرصيد البصري لدى شباب الفنانين، فضلا عن إقامة المعرض بين جدران الحضارة المصرية الإسلامية القديمة ورائحة التاريخ والأصالة والعراقة المصرية في قصر الأمير محمد علي.

ويشارك في الملتقى 110 فنانين من مختلف الجنسيات، يعدون كوكبة كبيرة من الفنانين من معظم الدول العربية والأجنبية ما بين مشاركين بأعمال أو ضيوف شرف وأيضا لهم أعمالهم الشهيرة والمميزة، ومعنا ضيوف شرف من مصر من أمهر وأرقى الفنانين، مشيرا إلى أن بعض الفنانين شاركوا بالحضور والبعض الآخر أرسلوا أعمالهم للمعرض.

وأوضح قائلا: على سبيل المثال وليس الحصر الفنان التشكيلي أحمد المعمري سلطنة عمان، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة متجر الفنون التشكيلية بسلطنة عمان، الفنان أحمد بيرو د. أسعد غطاس د. أشرف فتحي عبدالعزيز د. أمنية كمال، وآخرون.