ماذا يحدث حال فقدان شهادة الفحص الطبي للمقبلين على الزواج؟.. «الصحة» تجيب

وجه الدكتور حسام عبدالغفار، متحدث الصحة والسكان، رسالة إلى المقبلين على الزواج، وقال لـ«الوطن»، إنه في حال فقدان الشهادة الطبية لفحوصات المقبلين على الزواج فإن عليهم التوجه الى أقرب وحدة من وحدات الفحص لإعادة طباعة الشهادة.

ماذا تفعل حال فقدان شهادة فحص الزواج في مصر؟

وتابع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، بأنه يجب على المقبلين على الزواج إجراء الفحوصات الطبية قبل عقد القران بمدة لا تقل 6 أشهر وبحد أقصى 14 يوما، مشيرة إلى زيادة عدد الوحدات الصحية لاستقبال المقبلين على الزواج على مستوى محافظات الجمهورية، حيث وصل عددها حتى الآن إلى 319 وحدة مزودة بكل الأجهزة الطبية الحديثة لإجراء التحاليل المطلوبة بدقة عالية.

وكشف «عبدالغفار» عن مواعيد العمل في الوحدات الصحية التي تقدم خدمات الفحص للمقبلين على الزواج، حيث تبدأ من يوم السبت حتى الخميس من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الثانية ظهرا.

الأوراق المطلوبة لفحص المقبلين على الزواج

وعن الأوراق والمستندات المطلوبة عند الذهاب إلى الوحدات الصحية لإجراء الفحوصات الطبية، قال إنه بالنسبة للمصريين يجب الذهاب بالرقم القومي، ولغير المصريين بجواز السفر أو ما يثب هويتهم، داعيا المقبلين على الزواج بعدم التخوف من التحاليل المطلوبة، وقال «الفحوصات الطبية هي خطوة لضمان زواج صحي وسليم، وإنجاب أطفال خالين من الأمراض الوراثية».

يُذكر أن مبادرة المقبلين على الزواج أجرت الفحص الطبي لـ176 ألف شاب وفتاة من المصريين وغير المصريين منذ انطلاقها، ودشنت وزارة الصحة والسكان خط ساخن لمبادرة الرئيس لفحص المقبلين على الزواج وهو 15335 للرد على كافة التساؤلات والاستفسارات المختلفة.