محافظ بني سويف يوجه بتوفير احتياجات مصابي انقلاب أتوبيس على «الصحراوي»

زار الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، المستشفى التخصصي، منذ قليل، للاطمئنان على حالة مصابي الحادث الذي وقع صباح اليوم، بالقرب من نزلة قرية سنور على الطريق الصحراوي الشرقي، إثر انقلاب أتوبيس أسفر عن إصابة 38 شخصا.

محافظ بني سويف يطمئن على حالة المصابين

وتجول المحافظ داخل أقسام وعنابر المستشفى لمتابعة الوضع الصحي لمصابي حادث الطريق الصحراوي الشرقي واستمع لمطالبهم واحتياجاتهم، واطلع على مستجدات حالتهم الصحية، وتوفير كافة أوجه الرعاية اللازمة لهم طوال وجودهم بالمستشفى، وإجراء العمليات الجراحية للحالات التي تستلزم ذلك.

واطلع محافظ بني سويف من مسئولي المستشفى على الوضع الصحي الحالي للمصابين، والتي تراوحت بين سحجات وكدمات وكسور في الأطراف وإصابات في الرأس وكدمات واشتباه ما بعد الارتجاج وغيرها.

توفير أوجه الرعاية الصحية للمصابين

وكلف المحافظ، مسؤولي قطاع الصحة والمستشفى التخصصي بتوفير كافة أوجه الرعاية المطلوبة وتقديم كافة التسهيلات اللازمة وتذليل جميع الإجراءات المطلوبة في هذا الشأن، موجها مسئولي المستشفى بإبلاغه بأية تطورات صحية للمصابين أولا بأول حتى تماثلهم للشفاء وخروجهم من المستشفى، مثمناً المجهودات التي قام بها الطاقم الطبى بالمستشفي ورجال مرفق الإسعاف في التعامل مع تداعيات الحادث، واتخاذ ما يلزم نحو سرعة نقلهم للمستشفى وإجراء الإسعافات والفحوص الأولية لتحديد الإصابات والتعامل معها وتحويل الحالات التي تستلزم التدخل الجراحي.

إحالة بعض الحالات للعمليات

من جهته أكد مسؤولو الصحة ببني سويف أنه بمجرد الإبلاغ عن الحادث، تم رفع حالة الطوارئ بالمستشفى، والاستعداد لاستقبال الحالات فور نقلها بسيارات الإسعاف ووصولهم بقسم الطوارئ، حيث تم إجراء كافة الفحوصات والأشعة اللازمة للمصابين وتوفير الرعاية الطبية اللازمة لهم، وإعداد تقرير طبي مفصل عن حالة كل واحد منهم، فيما تم تحويل بعض الحالات إلى العمليات للتدخل الجراحي.

لعب للأطفال المصابين في الحادث

وفي لفتة إنسانية، وجه المحافظ فريق عمل من المحافظة بشراء مجموعة من لعب الأطفال والهدايا لتوزيعها على الأطفال المصابين في الحادث، وذلك بهدف إدخال السرور على نفوسهم والتخفيف من أثر الصدمة النفسية التي تعرضوا لها بسبب الحادث، وتجاوز آثار وتداعيات الواقعة.

رافق المحافظ خلال الزيارة اللواء حازم عزت السكرتير العام، اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة، الدكتور تامر حامد مدير المستشفى، الدكتور مصطفى هارون نقيب الأطباء، المحاسب هاني الجويلي رئيس المدينة.