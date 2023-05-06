لماذا اختارت بريطانيا يوم 6 مايو موعدًا لتتويج الملك تشارلز؟

اختار الملك تشارلز الثالث، حفل تتويجه اليوم الموافق 6 مايو، والذي يعد تاريخاً مهماً للغاية بالنسبة للعائلة المالكة، وغالبا ما يتم التتويخ في تاريخ ذو أهمية خاصة، بحسب ما ذكرته مجلة «نيوزويك» الأمريكية.

6 مايو تاريخاً مهماً بالنسبة للعائلة المالكة

ويعد تاريخ 6 مايو تاريخًا مهمًا بالنسبة للعائلة المالكة، إذ أصبح جد الملك الأكبر، جورج الخامس، ملكًا في 6 مايو 1910، وذلك بعد وفاة الملك إدوارد السابع (الذي كان الابن الأكبر للملكة فيكتوريا والأمير ألبرت).

وفي 1937، توج جد تشارلز، الملك جورج السادس، أيضًا في 12 مايو حضرت والدة تشارلز الراحلة، الأميرة إليزابيث آنذاك.

الخبيرة الملكية توضح اختيار تاريخ التتويج

وفي 6 مايو عام 1960 هو أيضًا ذكرى زفاف عمة تشارلز، الأميرة مارجريت على أنتوني أرمسترونج جونز، لذلك من المحتمل أن يكون تاريخ 6 مايو قد تم اختياره ليعكس كل هذه الاحتفالات والذكرى السنوية.

وقالت الخبيرة الملكية كاتي نيكول، «إن اختيار تاريخ التتويج في عيد ميلاد حفيد تشارلز الأمير آرشي ليس بالتأكيد ازدراءً، وأعتقد أنها مصادفة سعيدة للغاية، ومن الواضح أن قدرًا هائلاً من التخطيط يجب أن يدخل لحظة مهمة في التاريخ، مثل التتويج، والتقويم الملكي مليء بالذكرى السنوية وأعياد الميلاد، لذلك أعتقد أن هذه واحدة من تلك المناسبات التي تكون فيها مصادفة وآمل مصادفة سعيدة».