صورة للملك تشارلز الثالث وهو في عمر 18 سنة.. بحجم طابع بريد

تم نشر صورة فوتوغرافية للمرة الأولى تُظهر الملك تشارلز الثالث عندما سجل للالتحاق بجامعة كامبريدج، والتقطت هذه الصورة عندما كان عمره 18 عامًا في كلية «ترينيتي» في كامبريدج، حيث درس لمدة 3 سنوات، بحسب ما ذكرته صحيفة «الإندبندنت» البريطانية.

الاحتفاظ بالصورة في أرشيف كلية «ترينيتي»

وتظهر الصورة، التي حجمها لا يتعدى حجم طابع بريدي، تشارلز في مكتبة رين التي تعود إلى القرن السابع عشر وتقع ضمن حرم الجامعة، ويمكن ملاحظة كتابة «أمير ويلز» عليها، وتمّ الاحتفاظ بالصورة في أرشيف كلية «ترينيتي» لمدة 56 عامًا منذ التقاطها.

وصرح البروفيسور أدريان بول من كلية «ترينيتي»، الذي كان طالبًا في ذلك الوقت وعاصر تشارلز، بأن الصورة أعادت له ذكريات زمنية لزيارته لمكتبة رين، حيث شعروا بالرهبة والخوف حين ذلك، بسبب وجود الكثير من الكتب والتماثيل النصفية للشخصيات التاريخية مثل سيسرو وماركوس أوريليوس واللورد بايرون.

وأضاف بول: «كان من النادر رؤية الأمير تشارلز في مكان كهذا الذي لا ينتمي إليه».

تخصص تشارلز في السنة الأولي من الجامعة

وتخصص تشارلز في السنة الأولى من دراسته في الجامعة في علم الآثار والأنثروبولوجيا (علم الإنسان)، ثم انتقل إلى تخصص التاريخ لمدة سنتين، وتخرج عام 1970 بدرجة 2.2، وهي المرتبة الأدنى من الدرجة الثانية، أي بمعدل 50-60%.

ويتمّ قبول الطلاب في الجامعة بعد حصولهم على الشهادة الثانوية والموافقة على الالتزام بقوانين وأنظمة المؤسسة، وبعد ذلك، يتم قبول الطلاب في الكلية التي يختارونها من بين 29 كلية في كامبريدج التي تستقبل الطلاب الحاصلين على شهادة ثانوية.

بالإضافة إلى التقاط صورة له مرتدياً بدلة رسمية أثناء التسجيل، وقع تشارلز على كتاب التسجيل الخاص بالكلية بجانب زملائه الطلاب/ وتم إدراج اسمه في السجل بالشكل التالي: «تشارلز فيليب آرثر جورج، أمير ويلز»، وتم ذكر اسم والده «الأمير فيليب، دوق أدنبره»، وتم تسجيل مكان إقامته الحالي بكل بساطة على أنه «قصر بكنجهام، لندن».