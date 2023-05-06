«مصر الخير» تدشن المركز العربي لاستدامة العمل الأهلي

تواصل مؤسسة «مصر الخير» جهودها لدعم منظومة العمل الأهلي واستدامتها، في إطار دعمها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، حيث دشنت التشغيل التجريبي لأنشطة المركز العربي لاستدامة العمل الأهلي، تلبية لمتطلبات التوسع في أنشطة دعم مجهودات العمل الأهلي العربي.

توفير فرص لتنمية التعاون

وقال الدكتور محمد رفاعي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة «مصر الخير»، إن أحد أهداف المؤسسة توفير فرص لتنمية التعاون بين المنظمات الأهلية العربية، وتعظيم الدور المشترك فيما بينهم، في مواجهة التحديات التنموية المحلية والإقليمية.

وأشار إلى أنه لتنفيذ هذا الهدف تم تدشين المركز العربي لاستدامة العمل الأهلي، بهدف تلبية الطلب على الخدمات المختلفة، والتوسع في تقديم الخدمات والتنسيق مع المنظمات المعنية بدور المنظمات الأهلية، سواء كانت منظمات حكومية أو أهلية أو دولية، والعمل على نقل الخبرات المتميزة للمنظمات الأهلية.

وحدات دعم فني متخصصة

ومن جانبه، قال محمد ممدوح رئيس برنامج تطوير الجمعيات الأهلية بمؤسسة «مصر الخير»، إن المركز يعمل من خلال برنامجين رئيسين، ويتشكل كل برنامج من وحدات دعم فني متخصصة، ويشمل البرنامج الأول دعم الحوكمة والتنمية المستدامة، ويتكون من وحدة مرصد استدامة العمل الأهلي ووحدة تنمية التطوع الأخضر ووحدة دعم التنمية المستدامة والعمل المناخي.

وأشار إلى أن البرنامج الثاني يشمل التطوير المؤسسي للمنظمات الأهلية، ويشمل وحدة بناء قدرات المنظمات الأهلية ووحدة اعتماد وضمان جودة المنظمات الأهلية.

وأشار إلى أن إنشاء المركز العربي لاستدامة العمل الأهلي مطلع مايو عام 2023 جاء في إطار إعادة تشكيل وحدة الدعم الفني المتخصصة، لبناء قدرات المنظمات الأهلية التي إنشاؤها في عام 2019 تحت مسمى «وحدة مصر الخير لبناء قدرات المنظمات الأهلية»، حيث ارتكزت آلية واستراتيجية عمل الوحدة على تبني نموذج تعليم تفاعلي تشاركي بين القائمين على إدارة المنظمات الأهلية، وقائم على المعرفة والممارسة واستعراض التجارب التنموية، مع العمل على تشجيع الابتكار في تصميم التدخلات التنموية وربطها بأهداف التنمية المستدامة.

دعم وتنمية العمل الأهلي

وأوضح، أنه إسهاما في تحقيق استراتيجية مؤسسة «مصر الخير» في دعم وتنمية العمل الأهلي، وزيادة الدعوات للتوسع في أنشطة الوحدة وتطويرها لمواكبة الطلب للتوسع في الأنشطة على المستويين المحلي والعربي، تم اتخاذ إجراءات إعادة تشكيل الوحدة وتحويلها لمركز متخصص تحت المسمى الجديد «المركز العربي لاستدامة العمل الأهلي».

وكشف عن إنجازات الوحدة قبل تحويلها للمركز العربي لاستدامة العمل الأهلي، حيث بلغ عدد المستفيدين منذ عام 2020 حتى العام الحالي نحو 404 منظمات أهلية مصرية انضمت إلى مختبر أداء المنظمات غير الحكومية، وكذلك 120 منظمة أهلية تخرجت من مختبر تطوير أداء المنظمات الأهلية.

كما تم تنفيذ حملة إقليمية أطلقتها الوحدة بعنوان «مناخ مستدام» استهدفت 7000 منظمة أهلية عربية و26 ألفا من العاملين بالمنظمات الأهلية العربية، كما أطلقت الميثاق العربي للعمل المناخي للمنظمات الأهلية بجانب إطلاق منتدى رواق رؤية مصر 2030، وشارك في جلساته المختلفة 12000 مشارك، واستفادت نحو 1150 منظمة أهلية مصرية من البرامج التدريبية.

واستفاد نحو 200 كادر عربي من الوحدة، وتم تأهيلهم من البرامج التدريبية الإقليمية، كما تم تنفيذ 5 دورات تم إطلاقها سنويا لجائزة «مصر الخير» لريادة العطاء الخيري، وحصلت 207 منظمات أهلية عربية على استشارات مجانية لتطوير برامجها التنموية، بجانب نشر 10 تقارير وأوراق سياسات خاصة بقضايا التنمية المستدامة، وإصدار ونشر التطوع الاخضر لدعم حركة التطوع في مصر، وإصدار ونشر مدونة قواعد السلوك لمنظمات المجتمع المدني التي تم دمجها في القانون المصري الذي ينظم عمل منظمات المجتمع المدني، إضافة لإطلاق مبادرة المنظمات الأهلية الخضراء.