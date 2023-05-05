شعبة الدواجن: تراجع الأسعار في الأسواق بسبب انخفاض الشراء بعد رمضان

قال سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة الجيزة باتحاد الغرف التجارية لـ«الوطن» إن أسعار الدواجن تسجل اليوم تراجعا ملحوظا في الأسواق المصرية وذلك بعد أن سجلت الأسعار منذ فترة طويلة هدوء ملحوظا في السوق المحلي.

سبب تراجع الأسعار

وأضاف «السيد» أن سبب تراجع الأسعار الفترة الحالية انخفاض القوة الشرائية على الدواجن بعد أن ارتفعت مبيعات الدواجن الفترة الماضية بمناسبة شهر رمضان المبارك.

أسعار الدواجن

وأوضح رئيس شعبة الدواجن بغرفة الجيزة باتحاد الغرف التجارية أن سعر الدواجن البيضاء يتراوح اليوم بين 63 و66 جنيها داخل المزرعة وتصل للمستهلك بسعر 73 جنيها كما يسجل الدجاج البلدي في المزرعة 99 جنيها وتباع للمستهلك بـ107 جنيهات.

سعر البانية و الشيش طاووق

وأشار سامح السيد إلي أن كيلو البانيه يتراوح ما بين 165 و175 جنيها بينما يتراوح كيلو الشيش طاووق ما بين 170 و185 جنيها كما يسجل كيلو الأوراك 82 جنيها.