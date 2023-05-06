«الزراعة» تشدد على ضرورة الإبلاغ عن الإصابة بسوسة النخيل

أجرى الدكتور أحمد رزق رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات زيارة إلى محافظة مطروح لمتابعة أعمال مكافحة الآفات، خصوصاً في محاصيل الزيتون والبلح في واحة سيوة وزراعات الحمام في حضور المهندس أحمد يوسف، وكيل الوزارة بالمحافظة وكذلك مدير عام المكافحة، إذ تمّ المرور على عدد من مزارع نخيل البلح والزيتون.

جاء ذلك في ظل اهتمام الدولة و وزارة الزراعة بالزراعات التصنيعية ذات القيمة المضافة والتي يعمل بها عدداً كبيراً من المواطنين بطريقة مباشرة عن طريق الزراعة أو بطرق غير مباشرة بالصناعات القائمة عليها.

ضرورة اتباع التعليمات الزراعية والنخلية المناسبة في مواعيدها

وشدد رئيس الإدارة المركزية على أهمية مشاركة المزارعين لجهاز المكافحة بالفحص الدائم لحقولهم والإبلاغ عن أي إصابة بسوسة النخيل الحمراء او الآفات الأخرى من ثاقبات العرجون أو الحميرة لتوجيه الإدارة لعلاجها أولاً بأول، وأيضا على أهمية اتباع العمليات الزراعية والنخلية المناسبة وفي مواعيدها وعدم اهمالها.

أهمية مرور مهندسي المكافحة والفحص الدوري للنخيل ورصد الإصابات

وأكد أهمية مرور مهندسي المكافحة والفحص الدوري للنخيل ورصد الإصابات، كما أشاد بدورهم وجهودهم المبذولة في هذا الشأن وطالب مهندسي المكافحة ببذل المزيد من الجهد للحد من آفات النخيل والزيتون والآفات الأخرى.

ولفت إلى أن وزير الزراعة دائم التوجيه للعمل بهذه القطعة الغالية من أرض مصر والحفاظ على محاصيلها، إذ تعمل جهات الوزارة على ذلك من خلال معهد بحوث وقاية النباتات ومعهد بحوث النخيل ومركز بحوث الصحراء، إضافة إلى الدعم الكامل الذي يقدمه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح في هذا الشأن.