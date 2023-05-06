تعرف على تكلفة حفل تتويج الملك تشارلز الثالث ووالدته إليزابيث الثانية؟

تجرى حاليًا استعدادات اللحظات الأخيرة قبيل مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث وقرينته الملكة كاميلا، التي ستٌقام خلال ساعات قليلة قادمة، إذ ينتظر الملايين حول العالم مشاهدة مراسم الاحتفال التي تتسم بالفخامة والتكاليف الباهظة بداية من عربة الموكب ومرورًا بمراسم التتويج وانتهاءً بموكب التتويج والتلويح للشعب، خاصة وأن الجميع بدء في المقارنة بين تكلفة حفل تنصيب تشارلز ووالدته الملكة اليزابيث الثانية.

كم تكلفة حفل تتويج الملك تشارلز؟

وعلى الرغم من أن قصر باكنجهام لم يعلن حتى الآن عن أي تفاصيل متعلقة بتكاليف مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث، إلا أنَّ شبكة «CNBC» عرضت تقرير عن أن الحفل الذي يعد فريدًا حيث لم تشهده إنجلترا منذ أكثر من 70 عامًا سيكلف البلاد ما بين 100 إلى 115 مليون جنيه إسترليني ما يعادل ما بين 125 إلى 145 مليون دولار أمريكي، ويتمّ تمويل تلك المناسبات من قبل الحكومة البريطانية وبمشاركة قصر باكنجهام بحصة غير معلنة.

وعلى الرغم من ارتفاع التكلفة للحفل، إلا أن القائمين عليه يأملون أن ينعش الحفل الاقتصاد البريطاني، لاسيما مع توافد الآلاف على الحفل واقبالهم على الخدمات والقطاعات المختلفة بالعاصمة لندن، خلال عطلة نهاية الأسبوع، إذ تم إعلان يوم الاثنين إجازة رسمية، من أجل تمكين الشعب من الاحتفال بتنصيب الملك.

تكلفة حفل تتويج الملكة اليزابيث الثانية

ودعا البعض إلى المقارنة بين تكلفة حفل تنصيب الملكة إليزابيث التي كانت الأعلى وقتها ووصلت لنحو 1.57 مليون جنيه إسترليني وهو ما يعادل 56 مليون جنيه إسترليني حاليًا، أي أن تكاليف مراسم تتويج الملك تشارلز تساوي الضعف تقريبًا.

مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث

وستبدأ مراسم تتويج الملكية اتي يقودها رئيس أساقفة كانتربري اليوم السبت، خلال ساعات، حيث سيخرج الملك في موكب كبير من قصر باكنجهام إلى كنيسة وسنتمتسر أبي، ليبدأ بعدها قداس التنصيب.

وستبدأ مراسم التنصيب بإقرار الكنيسة باختيار الملك تشارلز الثالث كملك لبريطانيا مع ترديد قسم الولاء للمملكة وسيضع تشارلز يده على الانجيل ويقسم على الولاء، وسيردد الشعب «فليحفظ الله الملك»، ثم سيخلع الملك عباءته وسيتمّ المسح على اليدين والصدر والرأس بزيت مقدس «يصنع من زيتون يزرع بالقدس».