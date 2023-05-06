رحلة بالدراجات النارية إلى جنوب سيناء بمشاركة 60 متسابقا من 4 دول

نظم «نادي هوكس مصر» رحلة بالدراجات النارية إلى محافظة جنوب سيناء، خلال الفترة من 4 حتى 8 مايو الجاري، تحت شعار «حلوة يا بلدي»، وذلك برعاية وزارة السياحة والآثار، ممثلة فى الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وبالتنسيق مع الاتحاد المصري للدراجات النارية.

الدول المشاركة في الرحلة

ويشارك في الرحلة 60 مشاركا من دول ألمانيا وأرمينيا واليونان ومصر، يتم خلالها المرور بمدن دهب وطابا وشرم الشيخ ثم العودة لمدينة القاهرة.

ومن جانبها، أوضحت إيمان عبد الرحمن، مدير عام الإدارة العامة للتوعية السياحية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، أن رعاية الهيئة لهذه الرحلة تأتي في إطار الترويج للمدن السياحية المصرية، حيث ستمر الرحلة بعدد من هذه المدن مما يسهم في إبراز المقومات السياحية التي تتمتع بها.

رحلات إلى المحافظات بالدراجات النارية

وتعد هذه هى المرة الثانية التي تقوم فيها الهيئة برعاية رحلة بالدراجات النارية إلى محافظة جنوب سيناء، تحت شعار «حلوة يا بلدي»، حيث قامت الهيئة برعاية عدد من الرحلات تحت هذا الشعار منذ عام 2019 إلى محافظات الأقصر وأسوان والبحر الأحمر وجنوب سيناء.