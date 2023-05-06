المشدد 15 عاما لعامل هدد فتاة بنشر صورها على «فيس بوك» بسوهاج

أصدرت محكمة جنايات سوهاج اليوم السبت حكما بمعاقبة عامل بالسجن المشدد لمدة 15 عاما لما أسند إليه من تهم حيث هدد فتاة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لابتزازها، وألزمته بالمصروفات الجنائية، بدائرة مركز المنشأة جنوب محافظة سوهاج.

صدر الحكم بالواقعة بمحكمة جنايات سوهاج برئاسة المستشار حمدي عبد العزيز، وعضوية المستشارين هاني صبحي ضحا، وأحمد أحمد الجندي، وأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

أحداث الواقعة وابتزاز الفتاة

تعود أحداث الواقعة لشهر يوليو من العام الماضي 2023 ، عندما وجهت الجهات المختصة بمحافظة سوهاج للمتهم «ح.ص» سن 26 عاما عامل تهمة تهديد المجني عليه «أ.ع» كتابة عبر وسائل التواصل الاجتماعي باستخدام تطبيقي ماسنجر وواتساب بإفشاء أمور خادشة للحياء وماسة للشرف ونشر صور ومقاطع مرئية فاضحة لنجلته «أ.أ» وكان ذلك مصحوبا بطلب الموافقة على عودته لخطبة نجلته رغما عنها، عقب إنهاء الخطبة من قبل العائلة.

نص قرار الإحالة لمحكمة الجنايات

فضلا عن اعتدائه على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها حيث قام بنقل صور خاصة بها دون رضاها، مستغلا فترة خطوبتهما وتعمد إزعاج المجني عليه والدها بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات واعتدى على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري وانتهاك حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها دون رضاها لقيامه بإرسال صور ومقاطع مرئية فاضحة لها تتضمن تشهير بها وإساءة لسمعتها واستخدام حساب خاص على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك لارتكاب الجريمة، وفقا لما جاء بنص التحقيقات وقرار الإحالة، وتم إحالة القضية لمحكمة جنايات سوهاج التي أصدرت حكمها المتقدم.