«تعليم الجيزة» تمنع ارتداء البنطلون المقطع والحظاظات أثناء الامتحانات

حذرت مدرسة السعيدية الثانوية التابعة لإدارة جنوب الجيزة التعليمية طلاب المدرسة مع بداية انطلاق مارثون امتحانات النقل عبر منشور علي الصفحة الرسمية للمدرسة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» من أنَّه لن يسمح لأي طالب بالدخول لأداء الامتحان في حال مخالفة الزي وممنوع لبس البنطلون المقطع والحظاظات وخلافه.

الالتزام بالتعليمات الخاصة حتى تمر فترة الامتحانات بسلام

وطالبت مدرسة السعيدية الثانوية الطلاب الالتزام بالتعليمات الخاصة حتى تمر فترة الامتحانات بسلام ودون أي معوقات، وجاءت تعليمات المدرسة للطلاب كالآتي:

- الالتزام بالحضور المبكر للمدرسة على الأقل نصف ساعة قبل موعد الامتحان.

-الالتزام بالزي المدرسي ولن يسمح لأى طالب بالدخول لأداء الامتحان في حال مخالفة الزي وممنوع لبس البنطلون المقطع والحظاظات وخلافه.

- يمنع اصطحاب الهاتف المحمول داخل اللجان بأي وضع سواء مفتوح أو مغلق والمدرسة غير مسؤولة عن فقد أو تلف أي موبايل ومن يخالف التعليمات يعرض نفسه للمساءلة.

- الالتزام بإحضار كل الأدوات الدراسية الخاصة بكل طالب سواء كان التابلت ويكون مشحون 100% أو قلم أزرق فقط للامتحانات المقالية.

- الانصراف من المدرسة فور الخروج من اللجنة في هدوء.

تعليمات للطلاب لتجنب حدوث أي مشاكل تقنية خلال الامتحانات

وطالبت المدرسة طلاب الصف الأول والثاني والثانوي استعدادًا لامتحانات الفصل الدراسي الثاني تجنبًا لحدوث أي مشاكل تقنية من خلال الآتي:

- ممنوع تقسيم الشاشة على المنصة لأن تقسيمها يغلق الامتحان مما يترتب عليه الخروج من المنصة.

- ممنوع فتح الكتب الدراسية الإلكترونية على التابلت أو محاولة فتح ثغرات أو محاولة التهكير.

- ممنوع تغيير مود الشاشة إلى الشاشة السوداء.

- ممنوع إلغاء شريط المهام أسفل شاشة التابليت.

- ضرورة تحديث التابليت من النوكس مانج وتحديث منصة سويفت إسيس لتكون V1.6.9.

- شحن بطارية التابليت 100%.

- زيادة زمن توقف الشاشة إلى الحد الأقصى 30 دقيقة.

- الشبكة الأساسية للامتحان هي شبكة school.