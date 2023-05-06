انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني بمدارس الجيزة اليوم

تنطلق اليوم امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل في محافظة الجيزة، حيث ستتم عقدها ورقياً في المدارس، وذلك بعد اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

جميع مدارس تعليم الجيزة مستعدة لاستقبال الطلاب

وأكد أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة انطلاق مارثون امتحانات النقل بمختلف المراحل لنهاية العام 2022/2023 الدور الأول، اليوم، مشددًا على أن المدارس مستعدة لاستقبال الطلاب، وهناك غرفة عمليات تعمل على مدار اليوم لحل اية مشكلات أو معوقات داخل اللجان.

وأوضح أنه سيؤدي طلاب الصفين الرابع و الخامس الابتدائي الامتحانات خلال الفترة من 6 الي 10 مايو والصف السادس الابتدائي خلال الفترة من 11 إلى 15 مايو للمرحلة الابتدائية والصفين الأول والثاني للمرحلة الإعدادية خلال الفترة من 6 إلى 18 مايو.

وينطلق مارثوان امتحانات الشهادة الإعدادية خلال الفترة من 20 الي 25 مايو، ويؤدي طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي «صم وضعاف سمع ومكفوفين» الامتحانات خلال الفترة من 6 إلى 23 مايو وطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي العام «عام ولغات» خلال الفترة من 6 إلى 21 مايو.

توفير سبل الراحة للطلاب

وشدد على تواجد موجه مقيم داخل اللجان وعدم اصطحاب الهاتف المحمول للطلاب والملاحظين للجان نهائياً لعدم المساءلة القانونية وإلغاء امتحان المخالفين للتعليمات، وضرورة توفير سبل الراحة والهدوء من خلال المتابعات الميدانية لتذليل العقبات بالتعاون مع جميع الأجهزة التنفيذية بنطاق محافظة الجيزة.