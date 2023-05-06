بعد غياب 23 عاما عن مصر.. عبدالجليل يتعاون مع أحمد زعيم في أغنية ليه بيتقال

يستعد الفنان اللبناني عبدالجليل، والقنصل الفخري لجمهورية سيشل في لبنان، لطرح أغنية جديدة باللهجة المصرية، بعنوان ليه بيتقال على طريقة الفيديو كليب، وذلك بعد غياب عن مصر بما يقارب من 23 عاما.

تفاصيل تعاون عبد الجليل مع أحمد زعيم

وطرح عبدالجليل برومو الأغنية عبر منصات السوشيال ميديا وقناته على موقع «يوتيوب»، وتعاون فيها مع الشاعر نبيل أفيوني، والملحن أحمد زعيم، ومن توزيع شريف منصور، هندسة صوت المهندس محمود جودة، والفيديو كليب من إخراج الفنان والمخرج جاد أبو علي.

وعبدالجليل هو أول فنان في العالم العربي يشغل منصبا قنصليا، حيث إنه القنصل الفخري لجمهورية سيشل في لبنان.

وسبق وطرح عبدالجليل عددا من الأغنيات مؤخرا، مثل أغنية جديدة بعنوان مايهونش عليا، من كلمات نبيل أفيوني، وألحان صلاح الشرنوبي، ومن توزيع محمد صلاح الشرنوبي، وتسجيل استديوهات ART.

أغنية بعنوان يا دنيي

كما طرح أيضا مؤخرا أغنية بعنوان يا دنيي، من كلماته وألحانه، وتوزيع شربل ناشف، وتقول كلمات الأغنية: يا دنيي غزي سكينك بعد، هيدا يلي كان منك وعد، مش كافيكي برد ورعد، حتى تغدري فيا بعد.