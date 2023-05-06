زكي القاضي: حالة استنفار كبرى للقوى السياسية منذ دعوة الرئيس للحوار الوطني

قال الكاتب الصحفي زكي القاضي، مقرر مساعد لجنة الشباب بالحوار الوطني، إنّ حالة الحوار مستمرة منذ دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي لعقد الحوار الوطني في إبريل من العام الماضي، إذ أن هناك حالة استنفار كبرى للقوى السياسية والحزبية ومنظمات المجتمع المدني.

لقاءات عديدة على مستوى القرى والنجوع والكفور

وأضاف القاضي، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «اكسترا نيوز»: «على مدار العام عقدنا عشرات اللقاءات على مستوى القرى والنجوع الكفور، وأذكر تجربة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين التي كانت موجودة في العديد من القرى والمحافظات لشرح حالة الحوار الوطني وجلب المقترحات من المواطنين ورفعها لمجلس الأمناء، وصولا إلى تحديد المقترحات النهائية والقضايا الرئيسة التي بلغت 113 قضية جرى توزيعها على 19 لجنة بلجان الحوار الوطني».

اجتماعات مختلفة

وتابع مقرر مساعد لجنة الشباب بالحوار الوطني، أن هذه الاجتماعات نوع من أنواع متابعة الحالة الخاصة بالحوار الوطني في القرى والمحافظات والمدن والنجوع والكفور بهدف الوصول إلى الشكل الأمثل والأنسب للقضايا أو المخرجات لتحديد الموضوعات التي يجب أن يتضمنها الحوار الوطني.