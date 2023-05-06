وزيرة التعاون الدولي: رفضت العودة للعمل بصندوق النقد خدمة لوطني

أعربت الدكتورة رانيا المشاط، وزير التعاون الدولي، عن سعادتها بتواجدها ضمن 38 سيدة مصرية ملهمة احتضنها كتاب «بنات النيل»، لافتة إلى ان هذا العمل الهام بدأ منذ عام 2013 وخرج النور هذا العام.

وقالت خلال احتفالية حوار مع بطلات كتاب بنات النيل بالمجلس القومي للمرأة: «كنت أعمل في صندوق النقد الدولي في واشنطن وتواصلت معي الحكومة حتى أعود لأكون جزءا من إصلاح في البنك المركزي، ورحبت على الفور لأنه ليس هناك شرف أكثر من خدمة الوطن».

رفض العودة لصندوق النقد الدولي

وأضافت رانيا المشاط: «كنت أصغر وكيل محافظ في البنك المركزي، وحصلت على الدكتوراة وعمري 25 عام فقط، وبعد 11 سنة في البنك المركزي عام 2016 كنت سأعود لعملي في صندوق النقد، ولكن تم اختياري كأول سيدة مصرية تتولى حقيبة وزارة السياحة فرفضت العودة خدمة لبلدي، وفي نهاية 2019 أصبحت وزيرة للتعاون الدولي».

وتابعت وزيرة التعاون الدولي: «شرف لأي فتاة أن توصف بكلمة النيل ويرتبط اسمها به لأنه تقدير هام جدا ووسام على صدورنا، فخورة بتواجدي ضمن نماذج ملهمة بالنسبة لي من صغري، منذ كنت طفلة عمرها 7 سنوات وكنت أسمع والدي يتحدث مع بعض هذه النماذح عن السياسة الدولية وفي اليوم التالي آراهم في التليفزيون ومن وقتها قررت أصبح مثلهن».

المشاط: العلم هو سلاح الإنسان

وختمت: «تربيت على أن العلم هو السلاح حتى يصبح الإنسان له أثر وقيمة في المجتمع، الفصل الخاص بي في الكتاب كان عام 2016 وأصبحت وزيرة في 2018».