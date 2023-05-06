دينا الشربيني ترثي والدها الراحل: اللهم ارزقه سعادة أبدية في جنتك

حرصت الفنانة دينا الشربيني على رثاء والدها الذي رحل الشهر الماضي، وذلك عبر حسابها الرسمى على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، كما انه دعت له.

دينا الشربيني ترثي والدها

وكتبت عبر خاصية «الاستوري» قائلة:« اللهم ارحمه برحمتك التي وسعت كل شيء اللهم نور قبره ووسع مدخله وأنس وحشته واجعله من الضاحكين المستبشرين بالجنة يارب اللهم أرحمه برحمتك التي وسعت كل شي وارزقه سعادة أبدية في جنتك اللهم أمين يا رب العالمين».

نجاح فيلم يوم 13 لدينا الشربيني

وفي سياق آخر، تحقق دينا الشربيني نجاحا كبيرا من خلال السينما، حيث أنها تشارك في بطولة فيلم «يوم 13»، الذى يعرض حاليا فى جميع دور العرض بمصر والوطن العربي، حيث جاء على صدارة شباك تذاكر الأفلام في دور العرض للاسبوع الثالث ويجمع اجمالي ايرادات 19,702,368.

فيلم يوم 13 بطولة دينا الشربيني، أحمد داود، محمود عبدالمغني، شريف منير، أحمد زاهر، جومانة مراد، تأليف وإخراج وائل عبدالله.