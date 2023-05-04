استعدت مديرية التربية والتعليم في محافظة بني سويف، لامتحانات نهاية العام الدراسي 2022/ 2023 للصف الأول الثانوي، حيث جرى اعتماد جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الترم الثاني في محافظة بني سويف 2023، والتي تضمن سير الامتحانات في جو من الهدوء والانتظام، وتحقيق أقل كثافة طلابية داخل اللجان، والالتزام بالمواصفات العامة والخاصة للورقة الامتحانية، والصادرة من المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الترم الثاني في بني سويف

ومن المقرر، أن تبدأ امتحانات الصف الأول الثانوي في محافظة بني سويف في 13 مايو بمادة اللغة العربية، وجاء جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الترم الثاني في محافظة بني سويف 2023، رسمي وخاص لغات وعربي كالتالي:

السبت 13 مايو 2023: اللغة العربية.

السبت 13 مايو 2023: اللغة الأجنبية الثانية.

الاثنين 15 مايو 2023: الكيمياء

الاثنين 15 مايو: الجغرافيا

الأربعاء 17 مايو 2023: الأحياء وتاريخ

السبت 20 مايو 2023: اللغة الأجنبية الأولى والفيزياء

الاثنين 22 مايو 2023: الرياضيات، والفلسفة

تبدأ 13 مايو.. جدول امتحانات الصف الاول الثانوي الترم الثاني في بني سويف 2023

وعقد الدكتور محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة بني سويف، اجتماعا مع مديري الإدارات والمراحل التعليمية وموجهي العموم، عقب الانتهاء من إعتماد جدول امتحانات الصف الاول الثانوي الترم الثاني في محافظة بني سويف 2023والتي تبدأ 13 مايو القادم، في حضور مدير التعليم العام ووكيل المديرية للتأكيد على مواصفات الورقة الامتحانية، وجاهزية المدارس لعقد امتحانات نهاية العام الدراسي، والتأكيد على تحقيق اقل معدلات كثافة طلابية داخل اللجان وتعقيهما وتطهيرها قبل بدء الامتحانات.

البعد عن الأسئلة ذات الطابع الديني والسياسي

وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم على ضرورة الإلتزام بالمواصفات العامة والخاصة للورقة الامتحانية، والصادرة من المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي والتي تتضمن خلو الاسئلة من الأخطاء اللغوية لجميع اللغات، وعدم تكرار الأسئلة، ومناسبة الوقت المخصص للإجابة على جميع الأسئلة، والبعد عن الاسئلة ذات الطابع الديني والسياسي مع ضرورة مراجعة المادة العلمية فنيا.