معلومات عن فيلم مستر إكس قبل طرحه في السينمات

كشف الفنان أحمد فهمي عن أن فيلمه السينمائي الجديد مستر إكس سيتم طرحه في جميع دور العرض السينمائية في موسم أفلام عيد الأضحي.

فيلم مستر إكس يشارك فيه عدد كبير من الفنانين من بينهم أحمد فهمي ومحمد أنور وأوس أوس وهنا الزاهد وبيومي فؤاد ورحاب الجمل ومحمود حافظ وصبرى فواز وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف وإخراج أحمد عبد الوهاب .

قصة فيلم مستر إكس

وتدور أحداث فيلم مستر إكس حول شخصية مستر إكس التي يجسدها الفنان أحمد فهمي وهو رجل عصابات تنشأ بينه وبين إحدى المحاميات التي تجسدها الفنانة هنا الزاهد قصة حب بعد تركها للمحاماة وعلى الجانب الآخر يجسد الفنان محمد أنور الذراع اليمين لمستر إكس.

أحمد فهمي في رمضان

يذكر أن الفنان أحمد فهمي شارك في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل سره الباتع وذلك بجانب عدد من الفنانين منهم أحمد السعدني وحنان مطاوع وخالد الصاوي وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف وإخراج خالد يوسف.